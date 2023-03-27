https://crimea.ria.ru/20230327/monakhi-iz-ssha-vystupili-v-podderzhku-bratii-kievo-pecherskoy-lavry--1127800218.html

Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры

Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры

Монашеская община из штата Вирджиния (США) выразила поддержку братии Киево-Печерской Лавры и выразила надежду, что историческое место пребывания лаврских... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T19:22

2023-03-27T19:22

2023-03-27T19:22

киево-печерская лавра

украинская православная церковь (упц)

религия

украина

митрополит иона (паффхаузен)

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Монашеская община из штата Вирджиния (США) выразила поддержку братии Киево-Печерской Лавры и выразила надежду, что историческое место пребывания лаврских монахов останется неизменным. Об этом сообщили в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.В своем видеообращении бывший архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады, экс-епископ Русской православной церкви за рубежом митрополит Ионы (Джеймс Паффхаузен) от себя лично и от имени возглавляемой им общины святого великомученика Димитрия Солунского выразил поддержку предстоятелю канонической Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и братии Лавры "в это нелегкое время".Митрополит Иона подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является "колыбелью православной веры в Киеве и Святой Руси", и выразил надежду на то, что "лаврские монахи продолжат подвиги в своем историческом месте пребывания".Он отметил, что братия Димитриевской общины озабочена "той трудной ситуацией, через которую проходит сейчас монастырь в Киеве" и вспоминает его монахов в своих молитвах.Митрополит Иона также пожелал всем верующим на Украине "мира и радости предстоящей Пасхи". 26 марта тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Эта служба может стать последней в обители. 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований. Сами монахи заявили, что не собираются покидать лавру, несмотря на угрозы, поступающие от представителей киевского режима.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ Разделяющий проект: как Украина борется с православием

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киево-печерская лавра, украинская православная церковь (упц), религия, украина, митрополит иона (паффхаузен), сша, в мире