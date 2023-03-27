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Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры
Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры
Монашеская община из штата Вирджиния (США) выразила поддержку братии Киево-Печерской Лавры и выразила надежду, что историческое место пребывания лаврских... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T19:22
2023-03-27T19:22
киево-печерская лавра
украинская православная церковь (упц)
религия
украина
митрополит иона (паффхаузен)
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Монашеская община из штата Вирджиния (США) выразила поддержку братии Киево-Печерской Лавры и выразила надежду, что историческое место пребывания лаврских монахов останется неизменным. Об этом сообщили в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.В своем видеообращении бывший архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады, экс-епископ Русской православной церкви за рубежом митрополит Ионы (Джеймс Паффхаузен) от себя лично и от имени возглавляемой им общины святого великомученика Димитрия Солунского выразил поддержку предстоятелю канонической Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и братии Лавры "в это нелегкое время".Митрополит Иона подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является "колыбелью православной веры в Киеве и Святой Руси", и выразил надежду на то, что "лаврские монахи продолжат подвиги в своем историческом месте пребывания".Он отметил, что братия Димитриевской общины озабочена "той трудной ситуацией, через которую проходит сейчас монастырь в Киеве" и вспоминает его монахов в своих молитвах.Митрополит Иона также пожелал всем верующим на Украине "мира и радости предстоящей Пасхи". 26 марта тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Эта служба может стать последней в обители. 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований. Сами монахи заявили, что не собираются покидать лавру, несмотря на угрозы, поступающие от представителей киевского режима.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ Разделяющий проект: как Украина борется с православием
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киево-печерская лавра, украинская православная церковь (упц), религия, украина, митрополит иона (паффхаузен), сша, в мире
Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры

Монахи из США во главе с экс-митрополитом всей Америки и Канады поддержали монахов Лавры

19:22 27.03.2023
 
© Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Митрополит Иона (Паффхаузен) выступил с заявлением в поддержку братии Киево-Печерской лавры
Митрополит Иона (Паффхаузен) выступил с заявлением в поддержку братии Киево-Печерской лавры
© Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Монашеская община из штата Вирджиния (США) выразила поддержку братии Киево-Печерской Лавры и выразила надежду, что историческое место пребывания лаврских монахов останется неизменным. Об этом сообщили в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
В своем видеообращении бывший архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады, экс-епископ Русской православной церкви за рубежом митрополит Ионы (Джеймс Паффхаузен) от себя лично и от имени возглавляемой им общины святого великомученика Димитрия Солунского выразил поддержку предстоятелю канонической Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и братии Лавры "в это нелегкое время".
Митрополит Иона подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является "колыбелью православной веры в Киеве и Святой Руси", и выразил надежду на то, что "лаврские монахи продолжат подвиги в своем историческом месте пребывания".
Он отметил, что братия Димитриевской общины озабочена "той трудной ситуацией, через которую проходит сейчас монастырь в Киеве" и вспоминает его монахов в своих молитвах.
"Митрополит Иона и монашествующие из США... возносят молитвы о том, чтобы власти Украины позволили насельникам Киево-Печерской лавры реализовать свое право на свободу вероисповедания, дав им возможность продолжать привычную иноческую жизнь в монастыре", – сообщили в ОВЦС.
Митрополит Иона также пожелал всем верующим на Украине "мира и радости предстоящей Пасхи".
26 марта тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Эта служба может стать последней в обители. 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований. Сами монахи заявили, что не собираются покидать лавру, несмотря на угрозы, поступающие от представителей киевского режима.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.
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Киево-Печерская лавраУкраинская православная церковь (УПЦ)РелигияУкраинаМитрополит Иона (Паффхаузен)СШАВ мире
 
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