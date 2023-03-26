https://crimea.ria.ru/20230326/tysyachi-veruyuschikh-prishli-na-bogosluzhenie-v-kievo-pecherskuyu-lavru-1127778981.html

Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру

Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру

Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T13:48

2023-03-26T13:48

2023-03-26T13:48

киево-печерская лавра

украинская православная церковь (упц)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал УПЦ.Эта воскресная служба может оказаться последней в лавре. 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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