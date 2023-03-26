Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру
Эта служба может стать последней: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
© Telegram-канал Украинской Православной церквиЭта служба может стать последней: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
© Telegram-канал Украинской Православной церкви
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал УПЦ.
"В святой обители звучит сильная молитва. Мир живет не за счет разговоров, а молитвами. Прошу вас, братья и сестры, молиться за братию, чтобы они могли здесь совершать свое служение и возносить свои молитвы и впредь", — обратился митрополит Онуфрий к верующим.
Эта воскресная служба может оказаться последней в лавре. 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.
Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.
Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
Читайте также на РИА Новости Крым: