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Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру
Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру
Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T13:48
2023-03-26T13:48
киево-печерская лавра
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал УПЦ.Эта воскресная служба может оказаться последней в лавре. 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре Крымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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киево-печерская лавра, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, религия, общество, новости, киев
Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру

Эта служба может стать последней: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру

13:48 26.03.2023
 
© Telegram-канал Украинской Православной церквиЭта служба может стать последней: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
Эта служба может стать последней: тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру
© Telegram-канал Украинской Православной церкви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавру, которое провел предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал УПЦ.
"В святой обители звучит сильная молитва. Мир живет не за счет разговоров, а молитвами. Прошу вас, братья и сестры, молиться за братию, чтобы они могли здесь совершать свое служение и возносить свои молитвы и впредь", — обратился митрополит Онуфрий к верующим.
Эта воскресная служба может оказаться последней в лавре. 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.
Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.
Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
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Киево-Печерская лавраУкраинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)Ситуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимРелигияОбществоНовостиКиев
 
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