https://crimea.ria.ru/20230329/muftiy-kryma-situatsiya-s-kievskoy-lavroy--gosudarstvennoe-reyderstvo-1127841420.html

Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство

Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство

Ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима. Об этом... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T15:06

2023-03-29T15:06

2023-03-29T15:06

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

религия

крым многонациональный

мусульмане

думк (духовное управление мусульман крыма)

эмирали аблаев

украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима. Об этом заявил муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев.Действия Киева – путь в пропастьПо словам Аблаева, в цивилизованном мире такие действия не позволительны в отношении традиционной религии, у которой миллионы прихожан. Он подчеркнул, что так, как ведут себя украинские власти, могут себя вести люди, "очень далекие от своих корней, религиозных основ и традиций".Муфтий выразил уверенность, что своими действиями киевский режим "отдаляется от Бога и верующих людей, что непременно приведет к необратимым последствиям".Ситуация вокруг Киево-Печерской лаврыВ начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении договора бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".Крым готов принять монахов лаврыМитрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, духовенство Симферопольской и Крымской епархии выразили поддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни.Руководитель пресс-службы Крымской епархии протоиерей Владимир Кашлюк сообщил РИА Новости Крым, что епархия готова принять монахов Киево-Печерской лавры и оказать им братскую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцидаМонахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, крым многонациональный, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), эмирали аблаев, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), украина