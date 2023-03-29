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Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство
Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство
Ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима. Об этом... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T15:06
2023-03-29T15:06
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
религия
крым многонациональный
мусульмане
думк (духовное управление мусульман крыма)
эмирали аблаев
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима. Об этом заявил муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев.Действия Киева – путь в пропастьПо словам Аблаева, в цивилизованном мире такие действия не позволительны в отношении традиционной религии, у которой миллионы прихожан. Он подчеркнул, что так, как ведут себя украинские власти, могут себя вести люди, "очень далекие от своих корней, религиозных основ и традиций".Муфтий выразил уверенность, что своими действиями киевский режим "отдаляется от Бога и верующих людей, что непременно приведет к необратимым последствиям".Ситуация вокруг Киево-Печерской лаврыВ начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении договора бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".Крым готов принять монахов лаврыМитрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, духовенство Симферопольской и Крымской епархии выразили поддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни.Руководитель пресс-службы Крымской епархии протоиерей Владимир Кашлюк сообщил РИА Новости Крым, что епархия готова принять монахов Киево-Печерской лавры и оказать им братскую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцидаМонахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры"Идейные наследники нацистов": Медведчук - об ультиматуме Киева УПЦ
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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, крым многонациональный, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), эмирали аблаев, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), украина
Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство

Муфтий Крыма Аблаев назвал государственным рейдерством ситуацию с Киево-Печерской лаврой

15:06 29.03.2023
 
© Фото: пресс-служба ДУМКМуфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев
Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев
© Фото: пресс-служба ДУМК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима. Об этом заявил муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев.

Действия Киева – путь в пропасть

"Дорога, выбранная украинской властью в отношении религии – путь в пропасть. Использовать религию, глумиться над ней, разделять (верующих) на своих и чужих – все это антинародное преступление. То, что происходит сегодня вокруг православной святыни в Киеве, можно назвать государственным рейдерством", - цитирует муфтия пресс-служба Духовного управления мусульман региона.
По словам Аблаева, в цивилизованном мире такие действия не позволительны в отношении традиционной религии, у которой миллионы прихожан. Он подчеркнул, что так, как ведут себя украинские власти, могут себя вести люди, "очень далекие от своих корней, религиозных основ и традиций".
Муфтий выразил уверенность, что своими действиями киевский режим "отдаляется от Бога и верующих людей, что непременно приведет к необратимым последствиям".
"Мы, как мусульмане крымской земли, имеющие опыт с захватами культовых объектов и сооружений, жестко осуждаем какие-либо действия, направленные на оскорбление чувств верующих, нарушение прав в сфере свободы совести и вероисповедания. Такого рода провокации в отношении религии, никогда ни к чему хорошему не приводили и не приведут, и это украинские власти должны хорошо понять и усвоить истину, что все мы, рано или поздно, возвращаемся к Всевышнему", – заключил Аблаев.
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Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении договора бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".

Крым готов принять монахов лавры

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, духовенство Симферопольской и Крымской епархии выразили поддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни.
Руководитель пресс-службы Крымской епархии протоиерей Владимир Кашлюк сообщил РИА Новости Крым, что епархия готова принять монахов Киево-Печерской лавры и оказать им братскую помощь.
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Выселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраРелигияКрым многонациональныйМусульманеДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)Эмирали АблаевУкраинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)Украина
 
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