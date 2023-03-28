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В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры
В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры
В Крымской епархии выразили поддержку братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которой украинские власти угрожают выселением. Как сообщил корреспонденту... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T07:02
2023-03-28T07:02
киев
киево-печерская лавра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крымской епархии выразили поддержку братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которой украинские власти угрожают выселением. Как сообщил корреспонденту РИА Новости Крым руководитель пресс-службы протоиерей Владимир Кашлюк, подавляющее большинство крымских священников – выпускники Киевской духовной школы, поэтому новости из Лавры воспринимают с особым сочувствием."Лавра - это место духовного просвещения, поскольку в этой святыне не только днем и ночью совершается молитва, но и проходит образовательный процесс, так как там находится Киевская духовная академия и семинария. Поэтому на территории проживает более двухсот монашествующих и более 300 студентов, которые обучаются в киевских духовных школах. Ну и, собственно говоря, это и ликвидация огромного количества боголюбивого верующего народа", - рассказал представитель церкви.Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, духовенство Симферопольской и Крымской епархии выражает поддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни.В Крымской митрополии надеятся, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вернется в каноническую юрисдикцию, а не в ту, "куда сейчас проталкивают власти" - в так называемую Православную церковь Украины. ПЦУ, заявил протоиерей Кашлюк, это не церковь, а "чисто политическая партия", потому что она "не имеет апостольского преемства". То есть при ее создании нарушен принцип церковного права, согласно которому церковная иерархия прямо через непрерывную череду рукоположений восходит к апостолам Иисуса Христа, пояснил он.Руководитель пресс-службы Крымской епархии напомнил, что Святой Нестор, автор древнейшего памятника литературы "Повесть временных лет", был монахом именно Киево-Печерской Лавры. Свой исторический труд он начал со ставшего знаменитым вопроса: "откуда пошла еси Русская земля".10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавруУкраинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
https://crimea.ria.ru/20230327/monakhi-iz-ssha-vystupili-v-podderzhku-bratii-kievo-pecherskoy-lavry--1127800218.html
https://crimea.ria.ru/20230316/patriarkh-kirill-prizval-pomeshat-zakrytiyu-kievo-pecherskoy-lavry-1127579831.html
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киев, киево-печерская лавра, религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), рпц (русская православная церковь), симферопольская и крымская епархия, мнения, общество, украина, крым
В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры

Из Киево-Печерской Лавры хотят выселить 500 монахов и студентов: позиция Крымской епархии

07:02 28.03.2023
 
© РИА Новости . М. Юрченко / Перейти в фотобанкВнутренний двор мужского монастыря. Почаевская Успенская лавра.
Внутренний двор мужского монастыря. Почаевская Успенская лавра. - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . М. Юрченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крымской епархии выразили поддержку братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которой украинские власти угрожают выселением. Как сообщил корреспонденту РИА Новости Крым руководитель пресс-службы протоиерей Владимир Кашлюк, подавляющее большинство крымских священников – выпускники Киевской духовной школы, поэтому новости из Лавры воспринимают с особым сочувствием.
"Лавра - это место духовного просвещения, поскольку в этой святыне не только днем и ночью совершается молитва, но и проходит образовательный процесс, так как там находится Киевская духовная академия и семинария. Поэтому на территории проживает более двухсот монашествующих и более 300 студентов, которые обучаются в киевских духовных школах. Ну и, собственно говоря, это и ликвидация огромного количества боголюбивого верующего народа", - рассказал представитель церкви.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, духовенство Симферопольской и Крымской епархии выражает поддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни.
Митрополит Иона (Паффхаузен) выступил с заявлением в поддержку братии Киево-Печерской лавры
Вчера, 19:22
Монахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры
"Ну а если будет насильственная ликвидация, то братию готовы принять киевские монастыри, которых также предостаточно, - успокоил отец Владимир. - Но в любом случае, те переселенцы, которые, возможно, окажутся на нашей крымской земле, несомненно получат от митрополии всякую братскую помощь".
В Крымской митрополии надеятся, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вернется в каноническую юрисдикцию, а не в ту, "куда сейчас проталкивают власти" - в так называемую Православную церковь Украины. ПЦУ, заявил протоиерей Кашлюк, это не церковь, а "чисто политическая партия", потому что она "не имеет апостольского преемства". То есть при ее создании нарушен принцип церковного права, согласно которому церковная иерархия прямо через непрерывную череду рукоположений восходит к апостолам Иисуса Христа, пояснил он.
Руководитель пресс-службы Крымской епархии напомнил, что Святой Нестор, автор древнейшего памятника литературы "Повесть временных лет", был монахом именно Киево-Печерской Лавры. Свой исторический труд он начал со ставшего знаменитым вопроса: "откуда пошла еси Русская земля".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 13:16
Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры
10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".
Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКиевКиево-Печерская лавраРелигияПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковь (УПЦ)РПЦ (Русская православная церковь)Симферопольская и Крымская епархияМненияОбществоУкраинаКрым
 
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