https://crimea.ria.ru/20230328/v-krymu-gotovy-prinyat-monakhov-iz-kievo-pecherskoy-lavry-1127806111.html

В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры

В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры - РИА Новости Крым, 28.03.2023

В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры

В Крымской епархии выразили поддержку братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которой украинские власти угрожают выселением. Как сообщил корреспонденту... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T07:02

2023-03-28T07:02

2023-03-28T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крымской епархии выразили поддержку братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которой украинские власти угрожают выселением. Как сообщил корреспонденту РИА Новости Крым руководитель пресс-службы протоиерей Владимир Кашлюк, подавляющее большинство крымских священников – выпускники Киевской духовной школы, поэтому новости из Лавры воспринимают с особым сочувствием."Лавра - это место духовного просвещения, поскольку в этой святыне не только днем и ночью совершается молитва, но и проходит образовательный процесс, так как там находится Киевская духовная академия и семинария. Поэтому на территории проживает более двухсот монашествующих и более 300 студентов, которые обучаются в киевских духовных школах. Ну и, собственно говоря, это и ликвидация огромного количества боголюбивого верующего народа", - рассказал представитель церкви.Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, духовенство Симферопольской и Крымской епархии выражает поддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни.В Крымской митрополии надеятся, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вернется в каноническую юрисдикцию, а не в ту, "куда сейчас проталкивают власти" - в так называемую Православную церковь Украины. ПЦУ, заявил протоиерей Кашлюк, это не церковь, а "чисто политическая партия", потому что она "не имеет апостольского преемства". То есть при ее создании нарушен принцип церковного права, согласно которому церковная иерархия прямо через непрерывную череду рукоположений восходит к апостолам Иисуса Христа, пояснил он.Руководитель пресс-службы Крымской епархии напомнил, что Святой Нестор, автор древнейшего памятника литературы "Повесть временных лет", был монахом именно Киево-Печерской Лавры. Свой исторический труд он начал со ставшего знаменитым вопроса: "откуда пошла еси Русская земля".10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи верующих пришли на богослужение в Киево-Печерскую лавруУкраинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

https://crimea.ria.ru/20230327/monakhi-iz-ssha-vystupili-v-podderzhku-bratii-kievo-pecherskoy-lavry--1127800218.html

https://crimea.ria.ru/20230316/patriarkh-kirill-prizval-pomeshat-zakrytiyu-kievo-pecherskoy-lavry-1127579831.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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