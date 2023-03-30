https://crimea.ria.ru/20230330/ukraina-sovershaet-samoubiystvo--ekspert-o-situatsii-s-upts-1127882410.html

Украина совершает самоубийство – эксперт о ситуации с УПЦ

Украина совершает самоубийство – эксперт о ситуации с УПЦ - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Украина совершает самоубийство – эксперт о ситуации с УПЦ

Борьба с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) инициирована западными кураторами киевского режима, поскольку такой шаг является самоубийственным... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T16:58

2023-03-30T16:58

2023-03-30T17:00

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

украинская православная церковь (упц)

украина

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Борьба с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) инициирована западными кураторами киевского режима, поскольку такой шаг является самоубийственным для Украины. Такое мнение высказал профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.По сценарию западных кураторовПо мнению Петрушко, истинные авторы этого сценария "обрекли на заклание" УПЦ и само украинское государство, чтобы превратить его в "еще более надежное орудие против России".По словам профессора, нынешняя ситуация на Украине напоминает события XVI-XVIII веков, когда после принятия Брестской унии в Речи Посполитой насильственно насаждалось католичество, что во многом стало причиной религиозных войн, а затем и восстания Богдана Хмельницкого, что в конечном итоге привело к распаду Речи Посполитой.Специалист также считает бессмысленными апелляции к западному сообществу защитить УПЦ.Все по теме происходящего в Киево-Печерской лавре, читайте по ссылке >>"Настолько обнажились сейчас подлинные интересы тех, кто имитировал эту западную демократию, что апеллировать к тому, что на основе каких-то демократических институтов УПЦ получит сейчас какую-то защиту, мне кажется, не приходится. Приходится быть пессимистом. Увы, ситуация на мой взгляд, драматическая. Это тот момент, когда украинское православие восходит на свою Голгофу, и прогнозы у меня самые мрачные", – добавил Петрушко.Преследования УПЦ на УкраинеВ прошлом году власти Украины организовали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ, которую националисты обвинили в связях с Россией. Местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции и возбуждены уголовные дела.Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" ранее захватили последний храм канонической УПЦ в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась.В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры >>В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении договора бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры >>Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.Оценка ООН и реакция КиеваРанее управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад управления и призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок.Украинская православная церковь заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавруВласти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида

https://crimea.ria.ru/20230330/v-rpts-nazvali-istinnuyu-tsel-davleniya-na-monakhov-kievo-pecherskoy-lavry-1127877566.html

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