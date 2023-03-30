https://crimea.ria.ru/20230330/bog-ne-prostit-namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-obratilsya-k-zelenskomu-1127859266.html

"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому

"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому - РИА Новости Крым, 30.03.2023

"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому

Господь не простит президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T09:12

2023-03-30T09:12

2023-03-30T10:44

киево-печерская лавра

владимир зеленский (президент украины)

религия

украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

выселение монахов из киево-печерской лавры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Господь не простит президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) в комментарии изданию "Страна.ua".Уточняется, что эту ночь верующие канонической церкви провели в Лавре, опасаясь захвата монастыря.Что происходит в Киево-Печерской лавре10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.Власти Крыма также выразили мнение, что над православными гражданами Украины нависла серьезная угроза. В опубликованном 29 марта заявлении Госсовета РК предположили, что нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине, в связи с чем международное сообщество должно сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу.Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба Киево-Печерской лавры: как Запад отреагирует на призывы РоссииУкраинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавреНаместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнего

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киево-печерская лавра, владимир зеленский (президент украины), религия, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), выселение монахов из киево-печерской лавры, украина