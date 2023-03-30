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"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому
"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому - РИА Новости Крым, 30.03.2023
"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому
Господь не простит президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T09:12
2023-03-30T10:44
киево-печерская лавра
владимир зеленский (президент украины)
религия
украинская православная церковь (упц)
православная церковь украины (пцу)
выселение монахов из киево-печерской лавры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Господь не простит президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) в комментарии изданию "Страна.ua".Уточняется, что эту ночь верующие канонической церкви провели в Лавре, опасаясь захвата монастыря.Что происходит в Киево-Печерской лавре10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.Власти Крыма также выразили мнение, что над православными гражданами Украины нависла серьезная угроза. В опубликованном 29 марта заявлении Госсовета РК предположили, что нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине, в связи с чем международное сообщество должно сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу.Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба Киево-Печерской лавры: как Запад отреагирует на призывы РоссииУкраинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавреНаместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнего
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киево-печерская лавра, владимир зеленский (президент украины), религия, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), выселение монахов из киево-печерской лавры, украина
"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому

Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил Зеленского о божьей каре

09:12 30.03.2023 (обновлено: 10:44 30.03.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Господь не простит президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) в комментарии изданию "Страна.ua".
"Наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры – значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!" — сказал он.
Уточняется, что эту ночь верующие канонической церкви провели в Лавре, опасаясь захвата монастыря.

Что происходит в Киево-Печерской лавре

10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.
Власти Крыма также выразили мнение, что над православными гражданами Украины нависла серьезная угроза. В опубликованном 29 марта заявлении Госсовета РК предположили, что нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине, в связи с чем международное сообщество должно сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу.
Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.
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Киево-Печерская лавраВладимир Зеленский (президент Украины)РелигияУкраинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)Выселение монахов из Киево-Печерской лаврыУкраина
 
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