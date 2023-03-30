https://crimea.ria.ru/20230330/v-rpts-nazvali-istinnuyu-tsel-davleniya-na-monakhov-kievo-pecherskoy-lavry-1127877566.html

В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры

В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 30.03.2023

В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры

Украинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T15:45

2023-03-30T15:45

2023-03-30T16:57

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

религия

общество

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и перейти в раскольническую Православную церковь Украины. Такое мнение высказал советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей, протоирей Николай Балашов.Изменники в подавляющем меньшинствеБалашов также прокомментировал информацию о том, что вслед за раскольничьим "наместником" Киево-Печерской лавры Авраамием (Лотышем) к ПЦУ присоединились еще пять насельников обители. По словам протоиерея, этот показатель свидетельствует о высоких человеческих качествах подавляющего большинства насельников Киево-Печерской лавры."Как мы знаем, в первой апостольской общине предателем оказался один из 12 учеников. Когда в 2018 году проводился так называемый "объединительный собор украинского православия", в нем приняли участие двое из примерно 80 существовавших на то время епископов УПЦ. Два из 80 – это меньше, чем один из 12. А сейчас пять из 225. Думаю, это тоже очень хороший показатель, свидетельствующий о высоком уровне верности монашествующих своему каноническому священноначалию и монашеским обетам", – отметил советник патриарха Кирилла.Что происходит в Киево-Печерской лавре10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.Все по теме происходящего в Киево-Печерской лавре, читайте по ссылке >>Власти Крыма также выразили мнение, что над православными гражданами Украины нависла серьезная угроза. В опубликованном 29 марта заявлении Госсовета РК предположили, что нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине, в связи с чем международное сообщество должно сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу.Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).Читайте также на РИА Новости Крым:"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавруВласти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида

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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, общество, украина, новости