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В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры
В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 30.03.2023
В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры
Украинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T15:45
2023-03-30T16:57
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
религия
общество
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и перейти в раскольническую Православную церковь Украины. Такое мнение высказал советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей, протоирей Николай Балашов.Изменники в подавляющем меньшинствеБалашов также прокомментировал информацию о том, что вслед за раскольничьим "наместником" Киево-Печерской лавры Авраамием (Лотышем) к ПЦУ присоединились еще пять насельников обители. По словам протоиерея, этот показатель свидетельствует о высоких человеческих качествах подавляющего большинства насельников Киево-Печерской лавры."Как мы знаем, в первой апостольской общине предателем оказался один из 12 учеников. Когда в 2018 году проводился так называемый "объединительный собор украинского православия", в нем приняли участие двое из примерно 80 существовавших на то время епископов УПЦ. Два из 80 – это меньше, чем один из 12. А сейчас пять из 225. Думаю, это тоже очень хороший показатель, свидетельствующий о высоком уровне верности монашествующих своему каноническому священноначалию и монашеским обетам", – отметил советник патриарха Кирилла.Что происходит в Киево-Печерской лавре10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.Все по теме происходящего в Киево-Печерской лавре, читайте по ссылке &gt;&gt;Власти Крыма также выразили мнение, что над православными гражданами Украины нависла серьезная угроза. В опубликованном 29 марта заявлении Госсовета РК предположили, что нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине, в связи с чем международное сообщество должно сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу.Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).Читайте также на РИА Новости Крым:"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавруВласти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида
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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, общество, украина, новости
В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры

Протоиерей Балашов: власти Украины хотят заставить монахов Киевской лавры отречься от УПЦ

15:45 30.03.2023 (обновлено: 16:57 30.03.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанкПамятник Богдану Хмельницкому в Киеве. На заднем плане – Киево-Печерская лавра.
Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. На заднем плане – Киево-Печерская лавра. - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости . Игорь Костин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Украинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и перейти в раскольническую Православную церковь Украины. Такое мнение высказал советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей, протоирей Николай Балашов.

Изменники в подавляющем меньшинстве

"Где же у раскольников найти столько (монахов), чтобы снова хоть как-то прилично населить эту большую обитель? Это же огромный комплекс... Намерение, по-видимому, состоит в том, чтобы те монахи, которые там уже есть, поменяли бы свою принадлежность, отказались от своей связи с канонической церковью и признали бы в качестве своего руководства "правильных людей", которых привела на эти должности предшествующая украинская власть по указанию зарубежных кураторов", - сказал священнослужитель на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Балашов также прокомментировал информацию о том, что вслед за раскольничьим "наместником" Киево-Печерской лавры Авраамием (Лотышем) к ПЦУ присоединились еще пять насельников обители. По словам протоиерея, этот показатель свидетельствует о высоких человеческих качествах подавляющего большинства насельников Киево-Печерской лавры.
"Как мы знаем, в первой апостольской общине предателем оказался один из 12 учеников. Когда в 2018 году проводился так называемый "объединительный собор украинского православия", в нем приняли участие двое из примерно 80 существовавших на то время епископов УПЦ. Два из 80 – это меньше, чем один из 12. А сейчас пять из 225. Думаю, это тоже очень хороший показатель, свидетельствующий о высоком уровне верности монашествующих своему каноническому священноначалию и монашеским обетам", – отметил советник патриарха Кирилла.

Что происходит в Киево-Печерской лавре

10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.
Все по теме происходящего в Киево-Печерской лавре, читайте по ссылке >>
Власти Крыма также выразили мнение, что над православными гражданами Украины нависла серьезная угроза. В опубликованном 29 марта заявлении Госсовета РК предположили, что нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине, в связи с чем международное сообщество должно сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу.
Глава ПЦУ митрополит Епифаний 29 марта назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сразу после этого Лотыш был запрещен в служении указом предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского).
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