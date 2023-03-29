https://crimea.ria.ru/20230329/ptsu-naznachila-svoego-namestnika-v-kievo-pecherskuyu-lavru-1127855488.html

ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру

ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости Крым, 29.03.2023

ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру

Раскольнеческая Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Соответствующее... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T20:27

2023-03-29T20:27

2023-03-29T21:18

украина

православная церковь украины (пцу)

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

религия

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127855259_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_ecf4f4bf915e76b1a8938983683a47cb.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Раскольнеческая Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ПЦУ."Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия — ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", — говорится в заявлении.Авраамий в своем обращении к священнослужителям канонической Украинской православной церкви призвал их перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая УПЦ в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.Лотыш запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля канонической УПЦ.10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Наместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнегоМуфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерствоВ Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, православная церковь украины (пцу), выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, в мире, новости