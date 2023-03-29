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ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру
ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости Крым, 29.03.2023
ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру
Раскольнеческая Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Соответствующее... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T20:27
2023-03-29T21:18
украина
православная церковь украины (пцу)
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Раскольнеческая Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ПЦУ."Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия — ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", — говорится в заявлении.Авраамий в своем обращении к священнослужителям канонической Украинской православной церкви призвал их перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая УПЦ в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.Лотыш запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля канонической УПЦ.10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Наместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнегоМуфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерствоВ Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры
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60
украина, православная церковь украины (пцу), выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, в мире, новости
ПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавру

ПЦУ назначила наместником Киево-Печерской лавры запрещенного в служении Авраамия

20:27 29.03.2023 (обновлено: 21:18 29.03.2023)
 
© Фото: ПЦУСархимандрит Авраамия (Лотыш) Православной церкви Украины
Сархимандрит Авраамия (Лотыш) Православной церкви Украины
© Фото: ПЦУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Раскольнеческая Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ПЦУ.
"Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия — ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", — говорится в заявлении.
Авраамий в своем обращении к священнослужителям канонической Украинской православной церкви призвал их перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая УПЦ в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.
"За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрет на священнослужение наложен на бывшего насельника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша)", – сообщает сайт канонической Церкви.
Лотыш запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля канонической УПЦ.
10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.
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УкраинаПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Выселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраРелигияВ миреНовости
 
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