https://crimea.ria.ru/20230330/mezhdu-bogom-i-vlastyu-chto-budet-s-kievo-pecherskoy-lavroy--politolog-1127870501.html

Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог

Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог

Киевский режим приложит все усилия, чтобы выселить монахов Киево-Печерской лавры из обители, и с большой вероятностью это выселение все же состоится уже в самые РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T18:43

2023-03-30T18:43

2023-03-30T18:43

украинская православная церковь (упц)

религия

украина

владимир зеленский (президент украины)

выселение монахов из киево-печерской лавры

политика

общество

новости

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Политолог Николай Кузьмин дал прогноз по ситуации с Киево-Печерской лаврой Политолог Николай Кузьмин дал прогноз по ситуации с Киево-Печерской лаврой audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим приложит все усилия, чтобы выселить монахов Киево-Печерской лавры из обители, и с большой вероятностью это выселение все же состоится уже в самые короткие сроки, поскольку Зеленский не оставит курс на уничтожение канонического православия и будет до конца демонстрировать свою "силу". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Николай Кузьмин, комментируя решение о выдворении представителей канонической УПЦ из лавры и попытки священнослужителей отстоять свои права в судах. Разбить восточнославянское единство"Традиционно Россия и Украина - единое культурное пространство. Они это разрушают. Причем, это происходит не только на Украине, но и в Прибалтике. Совсем недавно в Литве несколько священников решили разорвать связи с РПЦ, и уже встречались с представителями Константинопольского патриархата при прямом участии правительства Литвы. То есть это общий фронт, развернутый против восточно-европейского единства", – говорит политолог.По его мнению, главная задача западных кураторов – не просто уничтожить УПЦ, а вовсе раздробить православие и исказить культурный код восточных славян."Чтобы его разрушить, УПЦ должна рассыпаться – для этого бьют в самое сердце: ведь, лавра – не только монахи. Там находится киевская духовная семинария и множество управленческих структур, и их тоже выселяют, - поясняет Кузьмин. — И это знак для остальных: если не могут защитить самый центр, то их тоже никто не защитит. Спасайся, кто может".Подмена ценностей"Украинское общество очень религиозно. Кстати, самое большое число православных приходов – это Волынь. И вот это рассыпание со временем приведет ко всем современным новомодным штучкам – ЛГБТ-повестке и так далее", – убежден специалист."Эта церковь остается относительно крупным независимым институтом. И хотя она всячески там демонстрировала лояльность власти, и отказалась от любых связей с Московским патриархатом – для тоталитаризма этого мало", – констатирует эксперт.Правовые основания"С точки зрения логики гражданского права, так расторгаться договор не может. Но о каком праве на Украине можно сейчас говорить?", – задается вопросом Кузьмин.Он напоминает, что монахи лавры подали первый судебный иск еще 23 марта, но за это время три судьи дали самоотвод: "Они не хотят рассматривать это. Потому что понимают, что подвергнуться очень серьезному давлению. И вот они подвисают между Богом и властью. Ну, кто-то в итоге, конечно, возьмется".По мнению политолога, в ближайшей перспективе киевский режим все же выдворит каноническое монашество из обители, однако в дальнейшем все может кардинально измениться."Киевский режим не остановится. Силового сопротивления большого не будет, потому что воля к сопротивлению на Украине подавлена, украинцы манипулируемы. Сегодня с утра в лавре собралось несколько сотен верующих. Ну и что? Несколько сотен верующих остановят, что ли? На это, к сожалению, надо смотреть, как на неизбежный процесс. Но, в конце концов, несколько месяцев или даже год ничего не решают. Куда дойдут российские войска, там у канонического православия проблем не будет. Будет победа, и Бог все управит".Жесткое системное давление на украинскую православную церковь со стороны киевского режима началось еще в ноябре 2022 года. Несмотря на то, что в конце мая УПЦ заявила о разрыве отношений с РПЦ и убрала из устава положения о связях с Московским патриархатом, это ничего не дало: осенью киевский режим развернул наступление на УПЦ. По мнению экспертов, цель это наступления состоит в том, чтобы разбить традиционные культурные и духовные связи с Россией.Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь > >Читайте также на РИА Новости Крым:"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуЗеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы"Разделяющий проект: как Украина борется с православием

https://crimea.ria.ru/20230330/bog-ne-prostit-namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-obratilsya-k-zelenskomu-1127859266.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украинская православная церковь (упц), религия, украина, владимир зеленский (президент украины), выселение монахов из киево-печерской лавры, политика, общество, новости