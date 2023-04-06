https://crimea.ria.ru/20230406/na-zapadnoy-ukraine-politsiya-gromit-i-rushit-khramy-upts-1128014140.html

На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ

На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ - РИА Новости Крым, 06.04.2023

На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ

Уничтожение крупнейшей на Украине конфессии – Украинской православной церкви – абсурд, который своими руками творит президент Владимир Зеленский, сейчас в... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T13:15

2023-04-06T13:15

2023-04-06T13:16

религия

украина

украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

киево-печерская лавра

выселение монахов из киево-печерской лавры

церковный раскол на украине

митрополит павел (лебедь)

владимир зеленский (президент украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111815/84/1118158429_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_ab6a984f8fe26a658fa3e7f4612b16c0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Уничтожение крупнейшей на Украине конфессии – Украинской православной церкви – абсурд, который своими руками творит президент Владимир Зеленский, сейчас в активной фазе – погромы и снос храмов УПЦ начались на западе страны. Об этом заявили в Союзе православных журналистов (СПЖ).В разных городах на западе Украины храмы УПЦ захватывают силой при поддержке полиции, чтобы передать землю под ними раскольникам – Православной церкви Украины (ПЦУ).В Хмельницкой власти решения по "изъятию" земли под всеми храмами УПЦ уже приняты властью. Такие же решения анонсированы в Ровно и Луцке. Сторонники ПЦУ уже добрались до собора в Тернополе и монастыря в Староконстантинове.В состав ПЦУ "толпой перевели" кафедральные соборы Хмельницкой и Сарненской епархий, собор в Иршанске Житомирской области, храм Рождества Богородицы в Хмельницком и другие.Силой уже захвачены: кафедральный собор в Ивано-Франковске – последний храм УПЦ в области и кафедральный собор во Львове.Также во Львове начали снос православного храма – церкви Святого равноапостольного князя Владимира для передачи земли под ней ПЦУ. А служителей в Киево-Печерской лавре предупредили, что 7апреля, к ним опять наведается "десант" из Минкульта, усиленный отрядами полиции.Здесь также призвали честных людей, которые есть в рядах украинской полиции, не принимать участия в беззакониях по отношению к церкви, если остановить его они не в силах. "Увольняйтесь. Народ и Бог это запомнят", – призвали православные журналисты.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. Яркой иллюстрацией беззакония стали события, развернувшиеся вокруг Киево-Печерской лавры, где на улицу выгоняют монахов УПЦ.1 апреля стало известно о задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день было неспокойно: верующих провоцировали сторонники ПЦУ, дразнили и кидались в драку. В тот же день митрополит предстал перед судом.Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры

https://crimea.ria.ru/20230405/moskva-potrebovala-osvobodit-nastoyatelya-kievo-pecherskoy-lavry-1127988959.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, украина, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, церковный раскол на украине, митрополит павел (лебедь), владимир зеленский (президент украины)