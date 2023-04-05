https://crimea.ria.ru/20230405/moskva-potrebovala-osvobodit-nastoyatelya-kievo-pecherskoy-lavry-1127988959.html
Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры
Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры
Россия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T11:52
2023-04-05T11:52
2023-04-05T11:52
киево-печерская лавра
выселение монахов из киево-печерской лавры
украинская православная церковь (упц)
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
религия
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127841663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6e7d0a8b41414981cb936bd3641ad07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Россия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича.Киев множит политику морального террораПо словам Аскальдовича, киевский режим "упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих в период Великого поста". Украинская власть упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине, подчеркнул дипломат."Все эти политиканы полагали, что, "зачистив" образование, культуру, СМИ, им столь же легко удастся справиться и с духовной сферой. Однако они просчитались. Сила духа и крепость веры оказались сильнее страха репрессий. Восторгаемся мужеством и стойкостью сторонников истинной православной веры на Украине во главе с митрополитом Павлом, самоотверженно защищающих свою обитель", – отметил представитель МИД РФ.Он добавил, что в Киеве "продолжают упорствовать в отстаивании своего ущербного взгляда на место и роль УПЦ в жизни страны". При этом "ярые поборники" свободы вероисповедания – США – в очередной раз хранят молчание и за все время гонений православных на Украине ни разу не выступили с критикой разрушительной церковной политики Киева, констатировал Аскальдович.Ситуация вокруг Киево-Печерской лаврыС 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Основанием послужило решение украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора аренды. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.1 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста (на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды.При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церквиСальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавруМедведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры
https://crimea.ria.ru/20230330/mezhdu-bogom-i-vlastyu-chto-budet-s-kievo-pecherskoy-lavroy--politolog-1127870501.html
https://crimea.ria.ru/20230330/v-rpts-nazvali-istinnuyu-tsel-davleniya-na-monakhov-kievo-pecherskoy-lavry-1127877566.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127841663_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_438200bcbed1fcbfc1e0f2dcd3540063.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, украинская православная церковь (упц), украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, религия, политика, россия
Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры
МИД: РФ требует освободить настоятеля лавры митрополита Павла и предоставить ему медпомощь
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Россия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича.
Киев множит политику морального террора
"Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. На этом фоне верхом цинизма являются слова (президента Украины) Владимира Зеленского, заявившего, что Украина - это территория самой большой религиозной свободы. Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи", – заявил представитель дипведомства.
По словам Аскальдовича, киевский режим "упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих в период Великого поста". Украинская власть упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине, подчеркнул дипломат.
"Все эти политиканы полагали, что, "зачистив" образование, культуру, СМИ, им столь же легко удастся справиться и с духовной сферой. Однако они просчитались. Сила духа и крепость веры оказались сильнее страха репрессий. Восторгаемся мужеством и стойкостью сторонников истинной православной веры на Украине во главе с митрополитом Павлом, самоотверженно защищающих свою обитель", – отметил представитель МИД РФ.
Он добавил, что в Киеве "продолжают упорствовать в отстаивании своего ущербного взгляда на место и роль УПЦ в жизни страны". При этом "ярые поборники" свободы вероисповедания – США – в очередной раз хранят молчание и за все время гонений православных на Украине ни разу не выступили с критикой разрушительной церковной политики Киева, констатировал Аскальдович.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры
С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Основанием послужило решение украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора аренды. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
1 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста
(на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды.
При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Читайте также на РИА Новости Крым: