https://crimea.ria.ru/20230405/moskva-potrebovala-osvobodit-nastoyatelya-kievo-pecherskoy-lavry-1127988959.html

Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры

Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры

Россия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T11:52

2023-04-05T11:52

2023-04-05T11:52

киево-печерская лавра

выселение монахов из киево-печерской лавры

украинская православная церковь (упц)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Россия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича.Киев множит политику морального террораПо словам Аскальдовича, киевский режим "упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих в период Великого поста". Украинская власть упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине, подчеркнул дипломат."Все эти политиканы полагали, что, "зачистив" образование, культуру, СМИ, им столь же легко удастся справиться и с духовной сферой. Однако они просчитались. Сила духа и крепость веры оказались сильнее страха репрессий. Восторгаемся мужеством и стойкостью сторонников истинной православной веры на Украине во главе с митрополитом Павлом, самоотверженно защищающих свою обитель", – отметил представитель МИД РФ.Он добавил, что в Киеве "продолжают упорствовать в отстаивании своего ущербного взгляда на место и роль УПЦ в жизни страны". При этом "ярые поборники" свободы вероисповедания – США – в очередной раз хранят молчание и за все время гонений православных на Украине ни разу не выступили с критикой разрушительной церковной политики Киева, констатировал Аскальдович.Ситуация вокруг Киево-Печерской лаврыС 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Основанием послужило решение украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора аренды. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.1 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста (на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды.При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церквиСальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавруМедведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры

https://crimea.ria.ru/20230330/mezhdu-bogom-i-vlastyu-chto-budet-s-kievo-pecherskoy-lavroy--politolog-1127870501.html

https://crimea.ria.ru/20230330/v-rpts-nazvali-istinnuyu-tsel-davleniya-na-monakhov-kievo-pecherskoy-lavry-1127877566.html

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киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, украинская православная церковь (упц), украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, религия, политика, россия