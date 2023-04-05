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Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры
Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры
Россия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T11:52
2023-04-05T11:52
киево-печерская лавра
выселение монахов из киево-печерской лавры
украинская православная церковь (упц)
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Россия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича.Киев множит политику морального террораПо словам Аскальдовича, киевский режим "упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих в период Великого поста". Украинская власть упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине, подчеркнул дипломат."Все эти политиканы полагали, что, "зачистив" образование, культуру, СМИ, им столь же легко удастся справиться и с духовной сферой. Однако они просчитались. Сила духа и крепость веры оказались сильнее страха репрессий. Восторгаемся мужеством и стойкостью сторонников истинной православной веры на Украине во главе с митрополитом Павлом, самоотверженно защищающих свою обитель", – отметил представитель МИД РФ.Он добавил, что в Киеве "продолжают упорствовать в отстаивании своего ущербного взгляда на место и роль УПЦ в жизни страны". При этом "ярые поборники" свободы вероисповедания – США – в очередной раз хранят молчание и за все время гонений православных на Украине ни разу не выступили с критикой разрушительной церковной политики Киева, констатировал Аскальдович.Ситуация вокруг Киево-Печерской лаврыС 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Основанием послужило решение украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора аренды. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.1 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста (на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды.При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церквиСальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавруМедведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры
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киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, украинская православная церковь (упц), украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, религия, политика, россия
Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры

МИД: РФ требует освободить настоятеля лавры митрополита Павла и предоставить ему медпомощь

11:52 05.04.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Россия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича.

Киев множит политику морального террора

"Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. На этом фоне верхом цинизма являются слова (президента Украины) Владимира Зеленского, заявившего, что Украина - это территория самой большой религиозной свободы. Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи", – заявил представитель дипведомства.
По словам Аскальдовича, киевский режим "упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих в период Великого поста". Украинская власть упорно стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине, подчеркнул дипломат.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
30 марта, 18:43
Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог
"Все эти политиканы полагали, что, "зачистив" образование, культуру, СМИ, им столь же легко удастся справиться и с духовной сферой. Однако они просчитались. Сила духа и крепость веры оказались сильнее страха репрессий. Восторгаемся мужеством и стойкостью сторонников истинной православной веры на Украине во главе с митрополитом Павлом, самоотверженно защищающих свою обитель", – отметил представитель МИД РФ.
Он добавил, что в Киеве "продолжают упорствовать в отстаивании своего ущербного взгляда на место и роль УПЦ в жизни страны". При этом "ярые поборники" свободы вероисповедания – США – в очередной раз хранят молчание и за все время гонений православных на Украине ни разу не выступили с критикой разрушительной церковной политики Киева, констатировал Аскальдович.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Основанием послужило решение украинского национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора аренды. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. На заднем плане – Киево-Печерская лавра. - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
30 марта, 15:45
В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры
1 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста (на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды.
При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви
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Киево-Печерская лавраВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыУкраинская православная церковь (УПЦ)УкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРелигияПолитикаРоссия
 
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