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Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры
Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры
Зеленский и другие представители киевского режима в итоге ответят перед судом, не только человеческим, но и Божьим и понесут заслуженное наказание "за то, что... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T10:39
2023-04-02T10:39
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
церковный раскол на украине
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь (упц)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Зеленский и другие представители киевского режима в итоге ответят перед судом, не только человеческим, но и Божьим и понесут заслуженное наказание "за то, что творят в отношении Киево-Печерской лавры", убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Суд человеческий и Бижий"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное", – написал он в своем telegram-канале. И процитировал Новый завет:"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою".Хронология событий в Лавре10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам канонической украинской православной церкви покинуть здания лавры до 29 марта.С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине и подали судебный иск, который будет рассматриваться в одном из судов Киева 26 апреля. 31 марта власти Киева признали недействительным документ о передаче лавры УПЦ от 2013 года, и министр заявил, что суд дал разрешение расторгнуть соглашение об аренде.Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил Зеленского о божьей каре за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. 1 апреля митрополиту Павлу предъявили обвинения в связи с Россией – в его доме украинские силовики устроили обыски. СБУ обвинила митрополита по двум статьям: "Поддержка агрессии России" и "Разжигание межрелигиозной розни". Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. В этот же день провокаторы устроили у обители стычки с монахами и верующими. 2 апреля митрополит Киевский и всея Украины Павел, которого накануне киевский суд отправил под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета проводит воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Многие прихожане молятся на улице, так как ни один храм не может вместить такого количества людей. Поддержка из Крыма и мираПоддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни, выразили митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и духовенство Симферопольской и Крымской епархии. Отец Владимир заявил, что переселенцы, которые, окажутся на крымской земле, "несомненно получат от митрополии всякую братскую помощь". В свою очередь муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев заявил, что ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима. Братию Киево-Печерской Лавры поддержали и в США. Монашеская община из штата Вирджиния выразила надежду, что историческое место пребывания лаврских монахов останется неизменным.В МИД России заявили, что Москва поставит вопрос о выселении Киевом монахов из Киево-Печерской лавры на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Сберечь Киево-Печерскую Лавру в своем обращении к генсеку ООН и Папе Римскому Франциску призвал также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 29 марта Совет Федерации принял заявление, которым призвал парламенты иностранных государств и международные парламентские организации "занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева прекратить политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями".Заявление относительно ситуации вокруг УПЦ сделали и в Госсовете Крыма, назвав происходящее геноцидом православных на Украине. Жесткое системное давление на украинскую православную церковь со стороны киевского режима началось еще в ноябре 2022 года. Несмотря на то, что в конце мая УПЦ заявила о разрыве отношений с РПЦ и убрала из устава положения о связях с Московским патриархатом, это ничего не дало: осенью киевский режим развернул наступление на УПЦ. По мнению экспертов, цель это наступления состоит в том, чтобы разбить традиционные культурные и духовные связи с Россией.
https://crimea.ria.ru/20230402/arestovannyy-mitropolit-otsluzhit-v-lavre---chto-proiskhodit-v-obiteli-1127927840.html
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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), украина, религия, новости, владимир зеленский (президент украины), дмитрий медведев
Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры

Медведев о ситуации в Киево-Печерской лавре: Зеленский и компания пойдут под суд

10:39 02.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Зеленский и другие представители киевского режима в итоге ответят перед судом, не только человеческим, но и Божьим и понесут заслуженное наказание "за то, что творят в отношении Киево-Печерской лавры", убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Суд человеческий и Бижий

"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное", – написал он в своем telegram-канале. И процитировал Новый завет:
"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою".

Хронология событий в Лавре

10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам канонической украинской православной церкви покинуть здания лавры до 29 марта.
С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине и подали судебный иск, который будет рассматриваться в одном из судов Киева 26 апреля.
31 марта власти Киева признали недействительным документ о передаче лавры УПЦ от 2013 года, и министр заявил, что суд дал разрешение расторгнуть соглашение об аренде.
Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил Зеленского о божьей каре за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители.
1 апреля митрополиту Павлу предъявили обвинения в связи с Россией – в его доме украинские силовики устроили обыски. СБУ обвинила митрополита по двум статьям: "Поддержка агрессии России" и "Разжигание межрелигиозной розни".
Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета.
При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. В этот же день провокаторы устроили у обители стычки с монахами и верующими.
2 апреля митрополит Киевский и всея Украины Павел, которого накануне киевский суд отправил под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета проводит воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Многие прихожане молятся на улице, так как ни один храм не может вместить такого количества людей.

Поддержка из Крыма и мира

Поддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни, выразили митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и духовенство Симферопольской и Крымской епархии. Отец Владимир заявил, что переселенцы, которые, окажутся на крымской земле, "несомненно получат от митрополии всякую братскую помощь". В свою очередь муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев заявил, что ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима.
Братию Киево-Печерской Лавры поддержали и в США. Монашеская община из штата Вирджиния выразила надежду, что историческое место пребывания лаврских монахов останется неизменным.
В МИД России заявили, что Москва поставит вопрос о выселении Киевом монахов из Киево-Печерской лавры на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Сберечь Киево-Печерскую Лавру в своем обращении к генсеку ООН и Папе Римскому Франциску призвал также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
29 марта Совет Федерации принял заявление, которым призвал парламенты иностранных государств и международные парламентские организации "занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева прекратить политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями".
Заявление относительно ситуации вокруг УПЦ сделали и в Госсовете Крыма, назвав происходящее геноцидом православных на Украине.
Жесткое системное давление на украинскую православную церковь со стороны киевского режима началось еще в ноябре 2022 года. Несмотря на то, что в конце мая УПЦ заявила о разрыве отношений с РПЦ и убрала из устава положения о связях с Московским патриархатом, это ничего не дало: осенью киевский режим развернул наступление на УПЦ. По мнению экспертов, цель это наступления состоит в том, чтобы разбить традиционные культурные и духовные связи с Россией.
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Выселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраЦерковный раскол на УкраинеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковь (УПЦ)УкраинаРелигияНовостиВладимир Зеленский (президент Украины)Дмитрий Медведев
 
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