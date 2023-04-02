https://crimea.ria.ru/20230402/medvedev-predskazal-sudbu-zelenskogo-iz-za-kievo-pecherskoy-lavry-1127928200.html

Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры

Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры

Зеленский и другие представители киевского режима в итоге ответят перед судом, не только человеческим, но и Божьим и понесут заслуженное наказание "за то, что... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T10:39

2023-04-02T10:39

2023-04-02T10:39

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

церковный раскол на украине

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь (упц)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Зеленский и другие представители киевского режима в итоге ответят перед судом, не только человеческим, но и Божьим и понесут заслуженное наказание "за то, что творят в отношении Киево-Печерской лавры", убежден зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Суд человеческий и Бижий"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное", – написал он в своем telegram-канале. И процитировал Новый завет:"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою".Хронология событий в Лавре10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам канонической украинской православной церкви покинуть здания лавры до 29 марта.С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине и подали судебный иск, который будет рассматриваться в одном из судов Киева 26 апреля. 31 марта власти Киева признали недействительным документ о передаче лавры УПЦ от 2013 года, и министр заявил, что суд дал разрешение расторгнуть соглашение об аренде.Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил Зеленского о божьей каре за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. 1 апреля митрополиту Павлу предъявили обвинения в связи с Россией – в его доме украинские силовики устроили обыски. СБУ обвинила митрополита по двум статьям: "Поддержка агрессии России" и "Разжигание межрелигиозной розни". Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. В этот же день провокаторы устроили у обители стычки с монахами и верующими. 2 апреля митрополит Киевский и всея Украины Павел, которого накануне киевский суд отправил под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета проводит воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Многие прихожане молятся на улице, так как ни один храм не может вместить такого количества людей. Поддержка из Крыма и мираПоддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни, выразили митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и духовенство Симферопольской и Крымской епархии. Отец Владимир заявил, что переселенцы, которые, окажутся на крымской земле, "несомненно получат от митрополии всякую братскую помощь". В свою очередь муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев заявил, что ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима. Братию Киево-Печерской Лавры поддержали и в США. Монашеская община из штата Вирджиния выразила надежду, что историческое место пребывания лаврских монахов останется неизменным.В МИД России заявили, что Москва поставит вопрос о выселении Киевом монахов из Киево-Печерской лавры на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Сберечь Киево-Печерскую Лавру в своем обращении к генсеку ООН и Папе Римскому Франциску призвал также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 29 марта Совет Федерации принял заявление, которым призвал парламенты иностранных государств и международные парламентские организации "занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева прекратить политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями".Заявление относительно ситуации вокруг УПЦ сделали и в Госсовете Крыма, назвав происходящее геноцидом православных на Украине. Жесткое системное давление на украинскую православную церковь со стороны киевского режима началось еще в ноябре 2022 года. Несмотря на то, что в конце мая УПЦ заявила о разрыве отношений с РПЦ и убрала из устава положения о связях с Московским патриархатом, это ничего не дало: осенью киевский режим развернул наступление на УПЦ. По мнению экспертов, цель это наступления состоит в том, чтобы разбить традиционные культурные и духовные связи с Россией.

https://crimea.ria.ru/20230402/arestovannyy-mitropolit-otsluzhit-v-lavre---chto-proiskhodit-v-obiteli-1127927840.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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