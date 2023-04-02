https://crimea.ria.ru/20230402/arestovannyy-mitropolit-otsluzhit-v-lavre---chto-proiskhodit-v-obiteli-1127927840.html
Арестованный митрополит отслужит в лавре - что происходит в обители
Арестованный митрополит отслужит в лавре - что происходит в обители - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Арестованный митрополит отслужит в лавре - что происходит в обители
Воскресную службу в Киево-Печерской лавре проведет митрополит Киевский и всея Украины Павел, которого накануне киевский суд отправил под круглосуточный домашний РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T09:42
2023-04-02T09:42
2023-04-02T10:43
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
украина
киев
православная церковь украины (пцу)
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религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Воскресную службу в Киево-Печерской лавре проведет митрополит Киевский и всея Украины Павел, которого накануне киевский суд отправил под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Об этом пишет Православный Союз журналистов. Сообщается, что в храмах лавры сейчас проходят воскресные службы. Многие прихожане молятся на улице, так как ни один храм не может вместить такого количества людей.Накануне Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста ( на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов. Утром в субботу, 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы""Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаМежду богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, украина, киев, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, религия
Арестованный митрополит отслужит в лавре - что происходит в обители
Воскресную службу в Киево-Печерской лавре проведет арестованный митрополит Павел
09:42 02.04.2023 (обновлено: 10:43 02.04.2023)