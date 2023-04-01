https://crimea.ria.ru/20230401/namestniku-kievo-pecherskoy-lavry-predyavili-obvineniya-v-svyazi-s-rossiey-1127916249.html

Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения в связи с Россией

Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения в связи с Россией - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения в связи с Россией

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу предъявили обвинения в связи с Россией – в его доме украинские силовики проводят обыски. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T09:32

2023-04-01T09:32

2023-04-01T09:37

киев

выселение монахов из киево-печерской лавры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу предъявили обвинения в связи с Россией – в его доме украинские силовики проводят обыски. Об этом пишет РИА Новости.По словам митрополита, ему коротко пояснили, что обвинение заключается в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании"."Еще и говорят, что я проклинал президента (Украины – ред.)", – добавил Павел, отметив, что речь идет о цитировании им строк из Евангелия.По словам наместника обители, в 7.30 утра 1 апреля ему вручили подозрение. "Сейчас в моем доме будут обыски", – заявил митрополит.30 марта комиссия заповедника, ранее заявившего о разрыве бессрочного договора аренды с Лаврой, должна была начать прием ее объектов, однако верующие второй день не пускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала таких мероприятий, так как нет решения суда.Митрополит Павел подчеркнул, что разрыв договора об аренде зданий Лавры невозможен в одностороннем порядке, и братия будет стоять до конца. Иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Накануне власти Киева признали недействительным документ о передаче лавры УПЦ от 2013 года, и министр заявил, что суд дал разрешение расторгнуть соглашение об аренде.Почему выселяют монаховСамую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году. Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания лавры до 29 марта.С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.В МИД России заявили, что Москва поставит вопрос о выселении Киевом монахов из Киево-Печерской лавры на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Сберечь Киево-Печерскую Лавру в своем обращении к генсеку ООН и Папе Римскому Франциску призвал также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.29 марта Совет Федерации принял заявление, которым призвал парламенты иностранных государств и международные парламентские организации "занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева прекратить политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями".Заявление относительно ситуации вокруг УПЦ сделали и в Госсовете Крыма, назвав происходящее геноцидом православных на Украине.В свою очередь муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев заявил, что ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима.Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лаврыЗеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы"Судьба Киево-Печерской лавры: как Запад отреагирует на призывы России

https://crimea.ria.ru/20230330/mezhdu-bogom-i-vlastyu-chto-budet-s-kievo-pecherskoy-lavroy--politolog-1127870501.html

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

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