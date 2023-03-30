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Киев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
Киев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Киев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
Киевские власти приняли решение о признании недействительным распоряжения от 2013 года, согласно которому Киево-Печерская лавра была передана в бесплатное... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T20:27
2023-03-30T20:27
2023-03-30T20:27
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Киевские власти приняли решение о признании недействительным распоряжения от 2013 года, согласно которому Киево-Печерская лавра была передана в бесплатное пользование УПЦ, об этом сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко, пишет РИА Новости.Ранее украинские власти закрывают доступ к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в которых хранятся мощи святых.Украинские власти заинтересованы не в том, чтобы выселить монахов из Киево-Печерской лавры, а заставить насельников обители отречься от канонической церкви и перейти в раскольническую Православную церковь Украины.Эксперт назвал борьбу с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) инициативой западных кураторов киевского режима, поскольку такой шаг является самоубийственным для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуМуфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство
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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, киев, украина, религия, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), общество, новости
Киев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
Власти Киева признали недействительным документ о передаче лавры УПЦ от 2013 года