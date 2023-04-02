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Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру

Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру

Ситуация в Киево-Печерской лавре в очередной раз подтверждает, что Россия ведет битву со злом, которая в итоге будет выиграна, а "недруги будут гореть в адском... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T15:57

2023-04-02T15:57

2023-04-02T16:08

владимир сальдо

херсонская область

церковный раскол на украине

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

религия

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь (упц)

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Ситуация в Киево-Печерской лавре в очередной раз подтверждает, что Россия ведет битву со злом, которая в итоге будет выиграна, а "недруги будут гореть в адском пламени". Такое мнение выразил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, комментируя выселение из лавры монахов канонической православной церкви и арест настоятеля обители, митрополита Павла. Руководитель региона напомнил о трудных периода , с которыми и раньше сталкивалось православие и о том, что все эти трудности всегда преодолевались.Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году.Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Накануне Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста ( на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды. При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лаврыКиев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦДомашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры

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владимир сальдо, херсонская область, церковный раскол на украине, выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), украина, общество, мнения