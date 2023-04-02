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Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру
Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру
Ситуация в Киево-Печерской лавре в очередной раз подтверждает, что Россия ведет битву со злом, которая в итоге будет выиграна, а "недруги будут гореть в адском... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T15:57
2023-04-02T16:08
владимир сальдо
херсонская область
церковный раскол на украине
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
религия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь (упц)
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Ситуация в Киево-Печерской лавре в очередной раз подтверждает, что Россия ведет битву со злом, которая в итоге будет выиграна, а "недруги будут гореть в адском пламени". Такое мнение выразил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, комментируя выселение из лавры монахов канонической православной церкви и арест настоятеля обители, митрополита Павла. Руководитель региона напомнил о трудных периода , с которыми и раньше сталкивалось православие и о том, что все эти трудности всегда преодолевались.Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году.Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Накануне Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста ( на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды. При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лаврыКиев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦДомашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры
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владимир сальдо, херсонская область, церковный раскол на украине, выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), украина, общество, мнения
Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру

Сальдо о ситуации в лавре: "недруги наши будут гореть в адском пламени"

15:57 02.04.2023 (обновлено: 16:08 02.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Ситуация в Киево-Печерской лавре в очередной раз подтверждает, что Россия ведет битву со злом, которая в итоге будет выиграна, а "недруги будут гореть в адском пламени". Такое мнение выразил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, комментируя выселение из лавры монахов канонической православной церкви и арест настоятеля обители, митрополита Павла.
"Врагам мало прибрать к рукам наши материальные богатства, получить контроль над необъятными ресурсами России, без которых Западу не выстоять. Они хотят поработить души, уничтожить нравственные ценности и низвергнуть религиозные святыни нашего народа. Ведь людьми без внутренних духовных опор легко манипулировать - посмотрите на наших несчастных братьев с Украины, бросающихся в самые безумные и нелепые крайности, считающих врагов друзьями", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Руководитель региона напомнил о трудных периода , с которыми и раньше сталкивалось православие и о том, что все эти трудности всегда преодолевались.
"Православная церковь имеет тысячелетнюю историю и не раз переживала периоды гонений. Режимы и тираны пытались уничтожить Церковь, однако она жива и поныне, а о гонителях давно забыли. Так будет и на этот раз. Свои души мы не продадим, а недруги наши будут гореть в адском пламени", – заявил врио губернатора.
Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году.
Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта.
С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Накануне Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста ( на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды.
При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
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Вчера, 21:34
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Владимир СальдоХерсонская областьЦерковный раскол на УкраинеВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраРелигияПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковь (УПЦ)УкраинаОбществоМнения
 
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