МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви
МИД о ситуации в Лавре: управляемый Западом киевский режим действует преступно
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА новости Крым. Киевский режим демонстративно унижают чувства верующих, устроив травлю монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста. Об этом заявили в МИД России в Telegram-канале.
"Обращает на себя внимание время, которое было выбрано Зеленским и его режимом для давления на лавру – время Великого поста. Захват Киево-Печерской лавры – нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве. Шаг показательнее многих иных шагов режима и доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в том числе граждан Украины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В МИД России подчеркнули, что "киевский режим превратил свою религиозную политику в один из инструментов продвижения неонацистских практик", нынешние светские власти инициировали страшное, по меркам религиозной жизни, нарушение традиции – раскол церквей, от этой политики страдает не только русское, но и мировое православие. При этом все это происходит под руководством Запада.
"Ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни – та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне", - констатировали в министерстве.
Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году.
Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта.
С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
1 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста (на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды.
При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
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