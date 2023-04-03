https://crimea.ria.ru/20230403/mid-rossii-o-lavre-tsel-zapada---raskol-pravoslavnoy-tserkvi-1127941198.html

МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви

МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви - РИА Новости Крым, 03.04.2023

МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви

Киевский режим демонстративно унижают чувства верующих, устроив травлю монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста. Об этом заявили в МИД России в... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T11:29

2023-04-03T11:29

2023-04-03T11:29

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

религия

украина

украинская православная церковь (упц)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/15/62/156228_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_314ac152b4d222b759f43c8e65cdb624.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА новости Крым. Киевский режим демонстративно унижают чувства верующих, устроив травлю монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста. Об этом заявили в МИД России в Telegram-канале.В МИД России подчеркнули, что "киевский режим превратил свою религиозную политику в один из инструментов продвижения неонацистских практик", нынешние светские власти инициировали страшное, по меркам религиозной жизни, нарушение традиции – раскол церквей, от этой политики страдает не только русское, но и мировое православие. При этом все это происходит под руководством Запада."Ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни – та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне", - констатировали в министерстве.Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году. Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.1 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста (на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды. При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавруЗеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы""Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому

https://crimea.ria.ru/20230402/medvedev-predskazal-sudbu-zelenskogo-iz-za-kievo-pecherskoy-lavry-1127928200.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, украина, украинская православная церковь (упц), министерство иностранных дел рф (мид рф), общество, новости