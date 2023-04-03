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МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви
МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви - РИА Новости Крым, 03.04.2023
МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви
Киевский режим демонстративно унижают чувства верующих, устроив травлю монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста. Об этом заявили в МИД России в... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T11:29
2023-04-03T11:29
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
религия
украина
украинская православная церковь (упц)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА новости Крым. Киевский режим демонстративно унижают чувства верующих, устроив травлю монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста. Об этом заявили в МИД России в Telegram-канале.В МИД России подчеркнули, что "киевский режим превратил свою религиозную политику в один из инструментов продвижения неонацистских практик", нынешние светские власти инициировали страшное, по меркам религиозной жизни, нарушение традиции – раскол церквей, от этой политики страдает не только русское, но и мировое православие. При этом все это происходит под руководством Запада."Ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни – та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне", - констатировали в министерстве.Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году. Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.1 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста (на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды. При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавруЗеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы""Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому
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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, религия, украина, украинская православная церковь (упц), министерство иностранных дел рф (мид рф), общество, новости
МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви

МИД о ситуации в Лавре: управляемый Западом киевский режим действует преступно

11:29 03.04.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА новости Крым. Киевский режим демонстративно унижают чувства верующих, устроив травлю монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста. Об этом заявили в МИД России в Telegram-канале.
"Обращает на себя внимание время, которое было выбрано Зеленским и его режимом для давления на лавру – время Великого поста. Захват Киево-Печерской лавры – нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве. Шаг показательнее многих иных шагов режима и доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в том числе граждан Украины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В МИД России подчеркнули, что "киевский режим превратил свою религиозную политику в один из инструментов продвижения неонацистских практик", нынешние светские власти инициировали страшное, по меркам религиозной жизни, нарушение традиции – раскол церквей, от этой политики страдает не только русское, но и мировое православие. При этом все это происходит под руководством Запада.
"Ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни – та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне", - констатировали в министерстве.
Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году.
Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта.
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С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
1 апреля Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста (на территории Лавры) на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Ему предъявили подозрения в связях с Россией, в оправдании "агрессии" России и разжигании межрелигиозной вражды.
При этом верующие и священнослужители УПЦ не покидают обитель. 2 апреля воскресную службу в Киево-Печерской лавре провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Выселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраРелигияУкраинаУкраинская православная церковь (УПЦ)Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ОбществоНовости
 
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