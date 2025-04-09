https://crimea.ria.ru/20250409/333-bespilotnika-vsu-sbili-nad-regionami-rossii-1145544543.html
333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России
333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 09.04.2025
333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России
Над регионами России за сутки сбили 333 украинских беспилотника, 158 из них были ликвидированы вне зоны проведения спецоперации. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T14:27
2025-04-09T14:27
2025-04-09T14:32
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Над регионами России за сутки сбили 333 украинских беспилотника, 158 из них были ликвидированы вне зоны проведения спецоперации. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Также уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США.В ночь на среду ВСУ атаковали 8 беспилотниками компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае.Накануне после атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. 6 апреля сообщалось об атаке ВСУ на высоковольтную линию Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России
333 беспилотника ВСУ сбили над регионами РФ за сутки – 158 из них вне зоны проведения СВО
14:27 09.04.2025 (обновлено: 14:32 09.04.2025)