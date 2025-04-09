https://crimea.ria.ru/20250409/333-bespilotnika-vsu-sbili-nad-regionami-rossii-1145544543.html

333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России

333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 09.04.2025

333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России

Над регионами России за сутки сбили 333 украинских беспилотника, 158 из них были ликвидированы вне зоны проведения спецоперации. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T14:27

2025-04-09T14:27

2025-04-09T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Над регионами России за сутки сбили 333 украинских беспилотника, 158 из них были ликвидированы вне зоны проведения спецоперации. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Также уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США.В ночь на среду ВСУ атаковали 8 беспилотниками компрессорную станцию "Кореновская" в Краснодарском крае.Накануне после атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждена электроподстанция "Таврия-Энерго". Сутками ранее украинские боевики шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в пяти приграничных областях. 6 апреля сообщалось об атаке ВСУ на высоковольтную линию Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250409/vsu-udarili-po-vysokovoltnym-liniyam-i-elektrostantsii-v-trekh-oblastyakh-rf-1145542090.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу