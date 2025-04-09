Рейтинг@Mail.ru
Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250409/shokiruyuschie-tsifry-dannye-minoborony-o-poteryakh-vsu-za-sutki-1145545116.html
Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки
Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки
Еще почти 1300 боевиков ВСУ, а также вражеская техника и вооружения ликвидированы на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T15:01
2025-04-09T15:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Еще почти 1300 боевиков ВСУ, а также вражеская техника и вооружения ликвидированы на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 120 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 200 вражеских солдат, польскую боевую бронированную машину Dzik, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов.В зоне действия бойцов "Южной" группы противник потерял до 300 солдат, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 человек, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также произведенные в США бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали 150 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, в том числе американскую установку Paladin.Военнослужащие группы "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили свыше 90 неонацистов, американский бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два вражеских склада боеприпасов.Всего с начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 612 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 739 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 395 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 827 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Активное наступление: армия России продвинулась и закрепилась на позициях333 беспилотника ВСУ сбили над регионами РоссииНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу , инфографика
Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки

Почти 1300 боевиков потерял киевский режим за сутки – Минобороны РФ

15:01 09.04.2025 (обновлено: 15:39 09.04.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Еще почти 1300 боевиков ВСУ, а также вражеская техника и вооружения ликвидированы на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 120 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 200 вражеских солдат, польскую боевую бронированную машину Dzik, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов.
В зоне действия бойцов "Южной" группы противник потерял до 300 солдат, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 человек, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также произведенные в США бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали 150 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, в том числе американскую установку Paladin.
Военнослужащие группы "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили свыше 90 неонацистов, американский бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два вражеских склада боеприпасов.
Всего с начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 612 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 739 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 395 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 827 единиц специальной военной автомобильной техники.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Активное наступление: армия России продвинулась и закрепилась на позициях
333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России
Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55В Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей
15:37Подросток убил 9-летнего мальчика в Подмосковье
15:31В Симферополе обесточены 20 улиц
15:10Российские военные громят врага в Курской области
15:01Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки
14:47ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на Украине
14:27333 беспилотника ВСУ сбили над регионами России
14:15Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации
14:00Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях
13:45ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"
13:40Крым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство
13:24Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма
13:22В Севастополе "скорая" попала в ДТП – пострадал мужчина
13:13ЦБ назвал торговые войны новым риском
13:07ВСУ ударили по высоковольтным линиям и электростанции в трех областях РФ
13:03Генерала Ивана Попова могут отправить в зону проведения спецоперации
12:52Легендарная самоходка ИСУ-152 в инфографике РИА Новости Крым
12:43В Крым идут морозы и штормовой ветер
12:34В Дагестане поймали контрабандиста с бриллиантами на 41 миллион рублей
12:15В Керчи перебои с водой из-за аварии
Лента новостейМолния