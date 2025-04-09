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Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки

Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Шокирующие цифры: данные Минобороны о потерях ВСУ за сутки

Еще почти 1300 боевиков ВСУ, а также вражеская техника и вооружения ликвидированы на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T15:01

2025-04-09T15:01

2025-04-09T15:39

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Еще почти 1300 боевиков ВСУ, а также вражеская техника и вооружения ликвидированы на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожили до 120 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 200 вражеских солдат, польскую боевую бронированную машину Dzik, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов.В зоне действия бойцов "Южной" группы противник потерял до 300 солдат, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 человек, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также произведенные в США бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины HMMWV и бронеавтомобиль MaxxPro.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали 150 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, в том числе американскую установку Paladin.Военнослужащие группы "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили свыше 90 неонацистов, американский бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и два вражеских склада боеприпасов.Всего с начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 612 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 739 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 395 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 827 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Активное наступление: армия России продвинулась и закрепилась на позициях333 беспилотника ВСУ сбили над регионами РоссииНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизации

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу , инфографика