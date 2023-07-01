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В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру
В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру - РИА Новости Крым, 01.07.2023
В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру
Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что до окончания судебных заседаний по вопросу одностороннего... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T17:09
2023-07-01T17:09
2023-07-01T17:09
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киево-печерская лавра
выселение монахов из киево-печерской лавры
украинская православная церковь (упц)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что до окончания судебных заседаний по вопросу одностороннего разрыва договора о зданиях Киево-Печерской лавры разговоров о выселении монахов быть не может. Об этом сообщает Союз православных журналистов.В субботу власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует освободить помещения до 4 июля.Он также выразил надежду, что после незаконных решений не последует таких же незаконных действий со стороны заповедника."Надеюсь, руководство заповедника не перейдет от заявлений, не соответствующих украинскому законодательству, к действиям, за которые уже нужно будет нести всю полотну ответственности перед этим законодательством. Как известно, в суде сейчас рассматриваются претензии сторон по поводу одностороннего разрывания договора о лаврских зданиях. Любому образованному человеку понятно, что до окончания рассмотрения этой проблемы в суде никаких выселений и опечатываний не может быть", - заключил Климент.10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июляСокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html
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РИА Новости Крым
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украина, киев, киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), новости, в мире
В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру
Митрополит Климент назвал незаконным требование к монахам УПЦ покинуть здания Лавры
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что до окончания судебных заседаний по вопросу одностороннего разрыва договора о зданиях Киево-Печерской лавры разговоров о выселении монахов быть не может. Об этом сообщает Союз православных журналистов.
В субботу власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует освободить помещения до 4 июля
.
"Заповедник прислал монахам очередное письмо, текст которого не имеет ничего общего с украинским законодательством. Монастырь не может себе позволить вести себя так же, и игнорировать прописные истины украинской конституции. На сегодня не существует никаких предпосылок опечатывать корпуса, в которых живут монахи. Чиновник, который подписывает документы, явно идущие в разрез с законом, прекрасно понимает, что рано или поздно понесет ответственность перед этим законом", - цитирует митрополита СПЖ.
Он также выразил надежду, что после незаконных решений не последует таких же незаконных действий со стороны заповедника.
"Надеюсь, руководство заповедника не перейдет от заявлений, не соответствующих украинскому законодательству, к действиям, за которые уже нужно будет нести всю полотну ответственности перед этим законодательством. Как известно, в суде сейчас рассматриваются претензии сторон по поводу одностороннего разрывания договора о лаврских зданиях. Любому образованному человеку понятно, что до окончания рассмотрения этой проблемы в суде никаких выселений и опечатываний не может быть", - заключил Климент.
10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием",
а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".
Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь
.
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