Рейтинг@Mail.ru
В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230701/v-upts-nazvali-nezakonnym-trebovaniya-kieva-k-monakham-pokinut-lavru-1129751297.html
В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру
В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру - РИА Новости Крым, 01.07.2023
В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру
Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что до окончания судебных заседаний по вопросу одностороннего... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T17:09
2023-07-01T17:09
украина
киев
киево-печерская лавра
выселение монахов из киево-печерской лавры
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
православная церковь украины (пцу)
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129636305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13692ff23810b720e04d72f56d32849.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что до окончания судебных заседаний по вопросу одностороннего разрыва договора о зданиях Киево-Печерской лавры разговоров о выселении монахов быть не может. Об этом сообщает Союз православных журналистов.В субботу власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует освободить помещения до 4 июля.Он также выразил надежду, что после незаконных решений не последует таких же незаконных действий со стороны заповедника."Надеюсь, руководство заповедника не перейдет от заявлений, не соответствующих украинскому законодательству, к действиям, за которые уже нужно будет нести всю полотну ответственности перед этим законодательством. Как известно, в суде сейчас рассматриваются претензии сторон по поводу одностороннего разрывания договора о лаврских зданиях. Любому образованному человеку понятно, что до окончания рассмотрения этой проблемы в суде никаких выселений и опечатываний не может быть", - заключил Климент.10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июляСокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129636305_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d344439d0750afdfe1ab803bdd61638.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киев, киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), новости, в мире
В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру

Митрополит Климент назвал незаконным требование к монахам УПЦ покинуть здания Лавры

17:09 01.07.2023
 
© РИА Новости . Stringer / Перейти в фотобанкЛампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры
Лампада с Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима в Свято-Воскресенский храм около Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Stringer
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что до окончания судебных заседаний по вопросу одностороннего разрыва договора о зданиях Киево-Печерской лавры разговоров о выселении монахов быть не может. Об этом сообщает Союз православных журналистов.
В субботу власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует освободить помещения до 4 июля.
"Заповедник прислал монахам очередное письмо, текст которого не имеет ничего общего с украинским законодательством. Монастырь не может себе позволить вести себя так же, и игнорировать прописные истины украинской конституции. На сегодня не существует никаких предпосылок опечатывать корпуса, в которых живут монахи. Чиновник, который подписывает документы, явно идущие в разрез с законом, прекрасно понимает, что рано или поздно понесет ответственность перед этим законом", - цитирует митрополита СПЖ.
Он также выразил надежду, что после незаконных решений не последует таких же незаконных действий со стороны заповедника.
"Надеюсь, руководство заповедника не перейдет от заявлений, не соответствующих украинскому законодательству, к действиям, за которые уже нужно будет нести всю полотну ответственности перед этим законодательством. Как известно, в суде сейчас рассматриваются претензии сторон по поводу одностороннего разрывания договора о лаврских зданиях. Любому образованному человеку понятно, что до окончания рассмотрения этой проблемы в суде никаких выселений и опечатываний не может быть", - заключил Климент.
10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".
Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.
Отец Владимир (Миронов) прибыл в Феодосию в 2018 году, спасаясь от расправы украинских радикалов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
15 марта, 19:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад
"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
 
УкраинаКиевКиево-Печерская лавраВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыУкраинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)НовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Главные события и заявления дня: 1 июля
19:39Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических
19:07Заявления Путина и ЧП на железной дороге в Крыму: топ новостей недели
18:46Без шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист
18:24Актуальная ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания досмотра
18:03Каким будет июль в Крыму
17:36Названа самая аварийная дорога Крыма
17:09В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру
16:41Смерч, ливень и закрытые дороги: стихия обрушилась на Кубань
16:17Погиб прокурор Чувашии и бывший первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин
16:06Пробка в Крым выросла до 9 км: обстановка возле Крымского моста
15:45Крымчанин продал дюжину чужих авто по поддельным документам
15:23На что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнение
14:51Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту
14:29Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛА
14:07Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки
13:48Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
13:27Групповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"
13:19Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины
12:56Очередь на Керченской переправе растет
Лента новостейМолния