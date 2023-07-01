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В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру

В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру - РИА Новости Крым, 01.07.2023

В УПЦ назвали незаконным требования Киева к монахам покинуть Лавру

Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что до окончания судебных заседаний по вопросу одностороннего... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T17:09

2023-07-01T17:09

2023-07-01T17:09

украина

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киево-печерская лавра

выселение монахов из киево-печерской лавры

украинская православная церковь (упц)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что до окончания судебных заседаний по вопросу одностороннего разрыва договора о зданиях Киево-Печерской лавры разговоров о выселении монахов быть не может. Об этом сообщает Союз православных журналистов.В субботу власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует освободить помещения до 4 июля.Он также выразил надежду, что после незаконных решений не последует таких же незаконных действий со стороны заповедника."Надеюсь, руководство заповедника не перейдет от заявлений, не соответствующих украинскому законодательству, к действиям, за которые уже нужно будет нести всю полотну ответственности перед этим законодательством. Как известно, в суде сейчас рассматриваются претензии сторон по поводу одностороннего разрывания договора о лаврских зданиях. Любому образованному человеку понятно, что до окончания рассмотрения этой проблемы в суде никаких выселений и опечатываний не может быть", - заключил Климент.10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июляСокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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