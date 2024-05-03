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В Шебекино пожар на газовом объекте после атаки ВСУ

В Шебекино пожар на газовом объекте после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2024

В Шебекино пожар на газовом объекте после атаки ВСУ

В городе Шебекино Белгородской области после атаки украинским дроном-камикадзе произошло возгорание на газораспределительной станции. В момент удара на объекте... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T10:57

2024-05-03T10:57

2024-05-03T10:57

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области после атаки украинским дроном-камикадзе произошло возгорание на газораспределительной станции. В момент удара на объекте находилась одна сотрудница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром губернатор сообщил о воздушной атаке противника в селе Вознесеновка, в результате которой ранение получил мужчина. Дрон-камикадзе ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавший с осколочными ранениями доставлен в областную клиническую больницу.Кроме того, ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия в селе Вознесеновка. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва пострадал один человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Белгородской области награжден орденом Мужества - указ Путина8 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской области Четверо взрослых и подросток ранены при ударе ВСУ по белгородскому селу

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, шебекино (город в белгородской области)