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Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат
Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат
Ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов – аналогов ему РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T20:37
2024-09-14T20:37
2024-09-14T20:37
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михаил развожаев
севастополь
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наука в крыму: открытия и изобретения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов – аналогов ему в России нет. Новостью поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Это еще не все достоинства аппарата: его вес невелик – всего 7 килограммов, и он достаточно прост в использовании, добавил глава города.Что еще важно: в России нет разрешенных к использованию аналогов такого оборудования, подчеркнул Развожаев.Теперь, когда все тестирования изобретение прошло, университет подает документы на сертификацию аппарата и клинические испытания. После этого станет возможным его серийное производство.По словам Развожаева, разрабатывался уникальный аппарат в рамках стратегического проекта "Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания" программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", которая реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.На днях стало известно, что ученые из Севастополя разрабатывают способ выявлять вызывающих рак паразитов в воде. А студенты СевГУ научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма Ученые Севастополя объединяют мир для спасения постконфликтных территорий
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, михаил развожаев, севастополь, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения
Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат
Ученые СевГУ создали заменяющего двух реаниматологов уникальный мобильный аппарат
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов – аналогов ему в России нет. Новостью поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Этот аппарат в полевых условиях может заменить двух реаниматологов: он предназначен для автоматического наружного массажа сердца и может работать без подзарядки около часа", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Это еще не все достоинства аппарата: его вес невелик – всего 7 килограммов, и он достаточно прост в использовании, добавил глава города.
Что еще важно: в России нет разрешенных к использованию аналогов такого оборудования, подчеркнул Развожаев.
"Существуют два зарубежных аналога, но они не так мобильны, стоят намного дороже и требуют затратного сервисного обслуживания", – отметил он.
Теперь, когда все тестирования изобретение прошло, университет подает документы на сертификацию аппарата и клинические испытания. После этого станет возможным его серийное производство.
По словам Развожаева, разрабатывался уникальный аппарат в рамках стратегического проекта "Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания" программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", которая реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.
На днях стало известно, что ученые из Севастополя разрабатывают способ выявлять вызывающих рак паразитов
в воде. А студенты СевГУ научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга.
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