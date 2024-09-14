https://crimea.ria.ru/20240914/vmesto-dvukh-reanimatologov-v-krymu-sozdali-unikalnyy-mobilnyy-apparat-1140351046.html

Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат

Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат

Ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов – аналогов ему РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T20:37

2024-09-14T20:37

2024-09-14T20:37

новости

михаил развожаев

севастополь

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0e/1140351181_0:35:778:473_1920x0_80_0_0_b905787b76db71a204c4261e30862e97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ученые Севастопольского госуниверситета создали уникальный мобильный аппарат для непрямого массажа сердца, способный заменить двух реаниматологов – аналогов ему в России нет. Новостью поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Это еще не все достоинства аппарата: его вес невелик – всего 7 килограммов, и он достаточно прост в использовании, добавил глава города.Что еще важно: в России нет разрешенных к использованию аналогов такого оборудования, подчеркнул Развожаев.Теперь, когда все тестирования изобретение прошло, университет подает документы на сертификацию аппарата и клинические испытания. После этого станет возможным его серийное производство.По словам Развожаева, разрабатывался уникальный аппарат в рамках стратегического проекта "Прорывные исследования и разработки в области жидкостного дыхания" программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", которая реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.На днях стало известно, что ученые из Севастополя разрабатывают способ выявлять вызывающих рак паразитов в воде. А студенты СевГУ научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма Ученые Севастополя объединяют мир для спасения постконфликтных территорий

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил развожаев, севастополь, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения