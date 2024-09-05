https://crimea.ria.ru/20240905/uchenye-sevastopolya-obedinyayut-mir-dlya-spaseniya-postkonfliktnykh-territoriy-1140122182.html

Ученые Севастополя объединяют мир для спасения постконфликтных территорий

Ученые Севастополя объединяют мир для спасения постконфликтных территорий - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Ученые Севастополя объединяют мир для спасения постконфликтных территорий

Международный научный совет по экологическим проблемам постконфликтных территорий создан в Севастополе. Присоединиться к нему может вся партнерская сеть... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T06:41

2024-09-05T06:41

2024-09-05T06:41

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Международный научный совет по экологическим проблемам постконфликтных территорий создан в Севастополе. Присоединиться к нему может вся партнерская сеть Института биологии южных морей и представители ученого сообщества других дружественных России стран, переживших боевые действия с серьезными последствиями для окружающей среды. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов по итогам посвященного этой теме круглого стола с участием иностранных делегаций."Здесь объединились экологи, биологи, химики, специалисты по устойчивому развитию, которые могут выработать единую методологию оценки последствий боевых действий", – сказал Горбунов, оценивая значимость круглого стола "Экологическая безопасность постконфликтных зон", который прошел в Севастополе в рамках III Международной конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность".По словам Горбунова, "некие ооновские подходы" к поиску решений экологических проблем на постконфликтных территориях разных стран существуют, однако, судя по тому, что продолжает происходить, они малоэффективны."Те события, которые в дружественных нам странах, в той же Сирии, показывают, что от имеющихся подходов жить людям там легче не становится", – отметил Горбунов.Ученый подчеркнул, что российская наука выгодно отличается комплексным подходом к поиску решений любых задач. Потому на новый международный научный совет по экологическим проблемам конфликтных и постконфликтных территорий, создаваемый в России, в Севастополе, возлагаются большие надежды.Как и на ИнБЮМ, который становится сегодня центром международной коммуникации, а значит, ставит международную повестку для поиска практических решений, отметил Горбунов.Специалисты ИнБЮМ уже работали в Сирии в экспедиции на реке Эль-Аси (Оронт), и у института есть три договора с университетами Сирийской Арабской Республики (САР), но по направлению исследований именно постконфликтных территорий российские ученые с сирийскими коллегами еще не взаимодействовали, но непременно будут в ближайшее время, отметил Горбунов.Уже на этой неделе севастопольские эксперты пообщаются по проектам с двумя ректорами из Сирии, которые приехали с конкретными предложениями, уточнил он, так что работа совета, по сути, началась.Помимо очевидного вклада в восстановление и развитие постконфликтных регионов, из одобренной концепции совета следует, что, изучение экологических последствий конфликтов может стать основой для принятия политических решений о запрете разработки и использования разрушительных видов оружия.В этот день, обращаясь к участникам круглого стола по видеосвязи, замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский отметил, что от встреч ученых и созданного в Севастополе совета ждут практических результатов, чтобы можно было вынести предложения и наладить международный контакт.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей" начала работу 2 сентября и проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 7 сентября) эксперты обсуждают биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохимоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученым Исследования загрязнений водоемов в Африке используют в Крыму Каких специалистов не хватает науке в ДНР – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

инбюм, севастополь, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, черное море, крым, новости крыма, экология