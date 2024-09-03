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Каких специалистов не хватает науке в ДНР – власти - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Каких специалистов не хватает науке в ДНР – власти
Каких специалистов не хватает науке в ДНР – власти - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Каких специалистов не хватает науке в ДНР – власти
Донецкая Народная Республика испытывает нехватку гидробиологов, специалистов в области ихтиологии и экологии моря и рассчитывает на помощь экспертов из Крыма и... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T20:57
2024-09-03T20:57
донецкая народная республика (днр)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Донецкая Народная Республика испытывает нехватку гидробиологов, специалистов в области ихтиологии и экологии моря и рассчитывает на помощь экспертов из Крыма и Севастополя, в частности, Института биологи южных морей в вопросе подготовки кадров. Об этом РИА Новости Крым на полях III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе рассказал советник главы ДНР по науке и образованию Михаил Кушаков.По словам Кушакова, Донецкая Народная Республика присоединилась к объявленному в России Десятилетию науки и технологий (2022–2031 гг.) и сегодня старается сделать все возможное для того, чтобы наука была на самом высоком уровне.Достичь этого в ДНР в обозначенный период рассчитывают в том числе благодаря кооперации с севастопольскими коллегами из Института биологии южных морей (ИнБЮМ), отметил он.Одна из важнейших задач, которую предстоит решать ученым из ДНР вместе с коллегами из Крыма и Севастополя, связана с вопросами в области сохранения экологии и водных ресурсов Азовского моря."Это одна из новых проблем, и без науки здесь не обойтись. И прежде всего не обойтись без тех исследований, которые проводились и проводятся в институте (ИнБЮМ – ред.). Поэтому мы сегодня здесь присутствуем, чтобы почерпнуть опыт, отладить наши научные связи с тем, чтобы наши ученые могли тоже к этому вопросу присоединиться", – поделился советник главы ДНР.Также коллеги из ДНР рассчитывают на то, что им будет оказана поддержка в развитии подготовки кадров для научных учреждений Азовского региона, добавил Кушаков.По его словам, для решения вопросов развития региона Донецкая Народная Республика сегодня нуждается прежде всего в специалистах в области экологии, ихтиологии и всего, что касается моря."Нужны специалисты, деятельность которых связана с работой в море, чтобы мы могли проводить исследовательскую работу", – уточнил Кушаков.Дополняя коллегу, советник главы ДНР по Приазовью, гидробиолог Марина Борисюк отметила, что Донецкая Народная Республика остро нуждается в повышении квалификации кадров.Ранее Марина Борисюк рассказала о проблемах Азовского моря и том, как и с помощью кого их намерены решать.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" начала работу 2 сентября и проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 7 сентября) эксперты обсуждают биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохимоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые обнаружили в Азовском море новых обитателей – опасны ли ониБиолог назвал главные проблемы Азовского моряРазвожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученым
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), новости, новости крыма, севастополь, инбюм, крым, азовское море, экология, ихтиология
Каких специалистов не хватает науке в ДНР – власти

ДНР нужны специалисты в ихтиологии и экологии моря – советник главы республики Кушаков

20:57 03.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Донецкая Народная Республика испытывает нехватку гидробиологов, специалистов в области ихтиологии и экологии моря и рассчитывает на помощь экспертов из Крыма и Севастополя, в частности, Института биологи южных морей в вопросе подготовки кадров. Об этом РИА Новости Крым на полях III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе рассказал советник главы ДНР по науке и образованию Михаил Кушаков.
По словам Кушакова, Донецкая Народная Республика присоединилась к объявленному в России Десятилетию науки и технологий (2022–2031 гг.) и сегодня старается сделать все возможное для того, чтобы наука была на самом высоком уровне.
Достичь этого в ДНР в обозначенный период рассчитывают в том числе благодаря кооперации с севастопольскими коллегами из Института биологии южных морей (ИнБЮМ), отметил он.
"Сегодня перед нами стоят фактически одни и те же задачи. А именно: развитие наших регионов в составе великой нашей родины России. Наука является одним из ключевых, приоритетных направлений в развитии в целом нашей страны. И, конечно же, объединенными усилиями, прежде всего в области науки и подготовки кадров, мы сможем ускорить эти процессы", – сказал Кушаков.
Одна из важнейших задач, которую предстоит решать ученым из ДНР вместе с коллегами из Крыма и Севастополя, связана с вопросами в области сохранения экологии и водных ресурсов Азовского моря.
"Это одна из новых проблем, и без науки здесь не обойтись. И прежде всего не обойтись без тех исследований, которые проводились и проводятся в институте (ИнБЮМ – ред.). Поэтому мы сегодня здесь присутствуем, чтобы почерпнуть опыт, отладить наши научные связи с тем, чтобы наши ученые могли тоже к этому вопросу присоединиться", – поделился советник главы ДНР.
Также коллеги из ДНР рассчитывают на то, что им будет оказана поддержка в развитии подготовки кадров для научных учреждений Азовского региона, добавил Кушаков.
По его словам, для решения вопросов развития региона Донецкая Народная Республика сегодня нуждается прежде всего в специалистах в области экологии, ихтиологии и всего, что касается моря.
"Нужны специалисты, деятельность которых связана с работой в море, чтобы мы могли проводить исследовательскую работу", – уточнил Кушаков.
Дополняя коллегу, советник главы ДНР по Приазовью, гидробиолог Марина Борисюк отметила, что Донецкая Народная Республика остро нуждается в повышении квалификации кадров.
"Мы новые специальности будем открывать. У нас создан научный центр на базе Донецкого государственного университета, связанный с изучением экосистемы Азовского моря. В Приазовском государственном техническом университете в Мариуполе тоже разрабатываются (новые) направления. Еще Донбасская аграрная академия – там новая специальность, которая тоже связана с изучением водных организмов. И так далее. Это все у нас только зарождается. Поэтому в том, чтобы приняли наших ученых и начинали совместные разработки, мы очень заинтересованы", – сказала она.
Ранее Марина Борисюк рассказала о проблемах Азовского моря и том, как и с помощью кого их намерены решать.
III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" начала работу 2 сентября и проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.
В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.
В течение недели (2 – 7 сентября) эксперты обсуждают биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохимоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.
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