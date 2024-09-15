Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под Симферополем
Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам при тушении пожара под Симферополем
19:42 15.09.2024 (обновлено: 19:50 15.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. При тушении лесного пожара в Симферопольском районе Крыма пожарные не допустили распространения огня к населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожарные не допустили распространения огня по направлению к трем населенным пунктам. Всего на месте работают более 200 специалистов и 50 единиц техники", – сказано в сообщении ведомства.
Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 100 тонн воды, уточнили в МЧС.
О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды. Забор воды проводится из реки Западный Булганак. Площадь лесного пожара увеличилась до 23 гектаров.
8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.
В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.