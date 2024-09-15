https://crimea.ria.ru/20240915/pozharnye-ne-dopustili-ogon-k-trem-naselennym-punktam-pod-simferopolem-1140365609.html

Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под Симферополем

Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под Симферополем

При тушении лесного пожара в Симферопольском районе Крыма пожарные не допустили распространения огня к населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T19:42

2024-09-15T19:42

2024-09-15T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. При тушении лесного пожара в Симферопольском районе Крыма пожарные не допустили распространения огня к населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 100 тонн воды, уточнили в МЧС.О возгорании в лесу в Симферопольском районе Крыма стало известно около 16 часов в воскресенье. В связи сильным ветром, который способствует распространению огня, задействована авиация. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды. Забор воды проводится из реки Западный Булганак. Площадь лесного пожара увеличилась до 23 гектаров.8 сентября сразу два природных пожара были ликвидированы в Керчи – загорелась сухая растительность на улицах Генерала Петрова и Железняка. В августе крупный лесной пожар в течение нескольких дней тушили под Феодосией в районе горы Тепе-Оба, его площадь составила около 150 гектаров. По предварительным данным, причиной масштабного пожара стало разведение открытого огня в лесном массиве.В середине июля масштабный природный пожар возник в окрестностях Коктебеля. Его площадь составила около 40 гектаров. От огня пострадала часть территории Карадагского природного заповедника. Более всего пожар навредил травяной растительности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240915/v-rostovskoy-oblasti-50-prirodnykh-pozharov--goryat-zhilye-doma-1140362486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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