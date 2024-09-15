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Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
В Симферопольском районе Крыма горит лес, в тушении пожара задействован вертолет. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС... РИА Новости Крым, 15.09.2024
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новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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происшествия
леса крыма
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит лес, в тушении пожара задействован вертолет. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.Авиация задействована в связи сильным ветром, который способствует распространению огня, уточнили в МЧС.В Ростовской области спасатели ликвидируют пожар на складе стройматериалов площадью 1100 квадратных метров. Огонь уже перешел на расположенную рядом жилую застройку.В Антрацитовском муниципальном округе горит цех с готовой продукцией на территории алюминиевого завода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеНа пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак
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новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, происшествия, леса крыма, симферопольский район, пожар
Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму

Лесной пожар в Крыму на 15 гектарах тушит авиация МЧС России

16:13 15.09.2024 (обновлено: 16:26 15.09.2024)
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит лес, в тушении пожара задействован вертолет. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

"В селе Кольчугино горит сухая растительность, предварительно, на 15 гектарах. На месте работают порядка 100 пожарных и 28 единиц техники. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Авиация задействована в связи сильным ветром, который способствует распространению огня, уточнили в МЧС.
В Ростовской области спасатели ликвидируют пожар на складе стройматериалов площадью 1100 квадратных метров. Огонь уже перешел на расположенную рядом жилую застройку.
В Антрацитовском муниципальном округе горит цех с готовой продукцией на территории алюминиевого завода.
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