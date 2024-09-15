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Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму

Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму

В Симферопольском районе Крыма горит лес, в тушении пожара задействован вертолет. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T16:13

2024-09-15T16:13

2024-09-15T16:26

новости крыма

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

крым

происшествия

леса крыма

симферопольский район

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит лес, в тушении пожара задействован вертолет. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.Авиация задействована в связи сильным ветром, который способствует распространению огня, уточнили в МЧС.В Ростовской области спасатели ликвидируют пожар на складе стройматериалов площадью 1100 квадратных метров. Огонь уже перешел на расположенную рядом жилую застройку.В Антрацитовском муниципальном округе горит цех с готовой продукцией на территории алюминиевого завода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеНа пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак

крым

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, происшествия, леса крыма, симферопольский район, пожар