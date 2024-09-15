https://crimea.ria.ru/20240915/aviatsiya-mchs-rossii-tushit-lesnoy-pozhar-v-krymu-1140361524.html
Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
В Симферопольском районе Крыма горит лес, в тушении пожара задействован вертолет. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T16:13
2024-09-15T16:13
2024-09-15T16:26
новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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происшествия
леса крыма
симферопольский район
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит лес, в тушении пожара задействован вертолет. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.Авиация задействована в связи сильным ветром, который способствует распространению огня, уточнили в МЧС.В Ростовской области спасатели ликвидируют пожар на складе стройматериалов площадью 1100 квадратных метров. Огонь уже перешел на расположенную рядом жилую застройку.В Антрацитовском муниципальном округе горит цех с готовой продукцией на территории алюминиевого завода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеНа пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, происшествия, леса крыма, симферопольский район, пожар
Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
Лесной пожар в Крыму на 15 гектарах тушит авиация МЧС России
16:13 15.09.2024 (обновлено: 16:26 15.09.2024)