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На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший
На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший - РИА Новости Крым, 11.09.2024
На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший
Один человек пострадал на пожаре в многоэтажном жилом доме в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T21:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Один человек пострадал на пожаре в многоэтажном жилом доме в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Пожар на балконе четвертого этажа по улице Суворовская в Ялте вспыхнул во вторник во второй половине дня. Огонь был локализован на площади 15 квадратных метров. Причиной задымления стало возгорание вещей.6 сентября в Симферополя произошло возгорание электросчетчика на лестничной клетке в девятиэтажном жилом доме на улицу Крылова. Из здания были эвакуированы 40 жильцов. Спасены восемь человек, один из них - ребенок.
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ялта, крым, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший

Один человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Ялте - МЧС

21:24 11.09.2024 (обновлено: 21:35 11.09.2024)
 
© РИА Новости КрымМашины скорой помощи и МЧС
Машины скорой помощи и МЧС - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Один человек пострадал на пожаре в многоэтажном жилом доме в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Пожар на балконе четвертого этажа по улице Суворовская в Ялте вспыхнул во вторник во второй половине дня. Огонь был локализован на площади 15 квадратных метров. Причиной задымления стало возгорание вещей.
"Пострадавший есть, госпитализирован", - сказано в сообщении спасателей.
6 сентября в Симферополя произошло возгорание электросчетчика на лестничной клетке в девятиэтажном жилом доме на улицу Крылова. Из здания были эвакуированы 40 жильцов. Спасены восемь человек, один из них - ребенок.
 
ЯлтаКрымПроисшествияПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
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