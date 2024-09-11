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На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший

На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший - РИА Новости Крым, 11.09.2024

На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший

Один человек пострадал на пожаре в многоэтажном жилом доме в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T21:24

2024-09-11T21:24

2024-09-11T21:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Один человек пострадал на пожаре в многоэтажном жилом доме в Ялте. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Пожар на балконе четвертого этажа по улице Суворовская в Ялте вспыхнул во вторник во второй половине дня. Огонь был локализован на площади 15 квадратных метров. Причиной задымления стало возгорание вещей.6 сентября в Симферополя произошло возгорание электросчетчика на лестничной клетке в девятиэтажном жилом доме на улицу Крылова. Из здания были эвакуированы 40 жильцов. Спасены восемь человек, один из них - ребенок.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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