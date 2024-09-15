https://crimea.ria.ru/20240915/pod-rostovom-gorit-sklad-stroymaterialov--ogon-pereshel-na-zhilye-doma-1140360704.html

Под Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома

Под Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Под Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома

В Аксае Ростовской области горит крупный склад со строительными материалами, пожар распространился уже на 1100 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T15:22

2024-09-15T15:22

2024-09-15T15:42

ростовская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Аксае Ростовской области горит крупный склад со строительными материалами, пожар распространился уже на 1100 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.В ликвидации пожара задействованы уже около сотни специалистов и 38 единиц техники.Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике горит цех с готовой продукцией на алюминиевом заводе. На территорию предприятия перекинулся огонь от природного пожара, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по ЛНР.Накануне в Севастополе из горящей квартиры спасли двух человек – мужчину и женщину с ожогами нашли в помещении, надели на них спасательные устройства и вывели на улицу. Пострадавших передали медикам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавшийПожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собакДва человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области

https://crimea.ria.ru/20240915/iz-za-zagorevsheysya-provodki-mama-s-dochkoy-pogibli-v-lifte-1140359999.html

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости