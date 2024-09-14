https://crimea.ria.ru/20240914/iz-goryaschey-kvartiry-v-sevastopole-spasli-dvoikh-chelovek-1140351887.html

Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек

Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек

Сотрудники МЧС России по Севастополю спасли мужчину и женщину из горящей квартиры, их соседей успели эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T21:02

2024-09-14T21:02

2024-09-14T21:02

пожар

происшествия

мчс севастополя

срочные новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121030416_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_742abae50f3557201fd4d1ac9b98e832.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России по Севастополю спасли мужчину и женщину из горящей квартиры, их соседей успели эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Вызов спасателям поступил около семи вечера. Огнем оказалась охвачена квартира в доме на площади 50-летия СССР.Спасенных мужчину и женщину передали медикам. Одновременно эвакуировали жильцов из соседних задымленных квартир и подали на тушение стволы.Справиться с огнем удалось через полтора часа, полностью пожар был ликвидирован в 20-23. Его площадь составила 5 кв. метров, как выяснилось горели бытовые вещи и мебель.Предварительно причиной возгорания в МЧС называют "неосторожность при курении".Двумя днями ранее в МЧС Крыма сообщали, что на пожаре в многоэтажном доме в Ялте пострадал человек. В МЧС главную причиной пожаров в домах крымчан назвали неосторожное обращение с огнем. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, мчс севастополя, срочные новости крыма, крым