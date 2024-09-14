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Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек
Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек
Сотрудники МЧС России по Севастополю спасли мужчину и женщину из горящей квартиры, их соседей успели эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T21:02
2024-09-14T21:02
2024-09-14T21:02
пожар
происшествия
мчс севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России по Севастополю спасли мужчину и женщину из горящей квартиры, их соседей успели эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Вызов спасателям поступил около семи вечера. Огнем оказалась охвачена квартира в доме на площади 50-летия СССР.Спасенных мужчину и женщину передали медикам. Одновременно эвакуировали жильцов из соседних задымленных квартир и подали на тушение стволы.Справиться с огнем удалось через полтора часа, полностью пожар был ликвидирован в 20-23. Его площадь составила 5 кв. метров, как выяснилось горели бытовые вещи и мебель.Предварительно причиной возгорания в МЧС называют "неосторожность при курении".Двумя днями ранее в МЧС Крыма сообщали, что на пожаре в многоэтажном доме в Ялте пострадал человек. В МЧС главную причиной пожаров в домах крымчан назвали неосторожное обращение с огнем. Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области
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пожар, происшествия, мчс севастополя, срочные новости крыма, крым
Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек
На пожаре в Севастополе в доме на площади 50-летия СССР спасли двух человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России по Севастополю спасли мужчину и женщину из горящей квартиры, их соседей успели эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вызов спасателям поступил около семи вечера. Огнем оказалась охвачена квартира в доме на площади 50-летия СССР.
"Прибыв к месту, сотрудники МЧС России проникли в жилище, внутри обнаружили двоих пострадавших с ожогами – их вывели на свежий воздух с использованием спасательных устройств", – рассказали в ведомстве.
Спасенных мужчину и женщину передали медикам. Одновременно эвакуировали жильцов из соседних задымленных квартир и подали на тушение стволы.
Справиться с огнем удалось через полтора часа, полностью пожар был ликвидирован в 20-23. Его площадь составила 5 кв. метров, как выяснилось горели бытовые вещи и мебель.
Предварительно причиной возгорания в МЧС называют "неосторожность при курении".
Двумя днями ранее в МЧС Крыма сообщали
, что на пожаре в многоэтажном доме в Ялте пострадал человек.
В МЧС главную причиной
пожаров в домах крымчан назвали неосторожное обращение с огнем.
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