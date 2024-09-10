https://crimea.ria.ru/20240910/pozhar-v-priyute-dlya-zhivotnykh-iz-ognya-spasli-700-koshek-i-sobak-1140264578.html

Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак

Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак

Больше 700 животных спасли сотрудники МЧС России в Алтайском крае, пожар случился в приюте для бездомных кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T19:36

2024-09-10T19:36

2024-09-10T19:36

алтайский край

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Больше 700 животных спасли сотрудники МЧС России в Алтайском крае, пожар случился в приюте для бездомных кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что спасены больше 700 животных. Огонь охватил 150 "квадратов", но был оперативно потушен. Причина пожара устанавливается экспертами.Ранее сообщалось, что ночью 16 апреля в контактном зоопарке "Тропикпарк", расположенном в детском парке аттракционов в центре Евпатории, произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей.Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров. По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Следователи продолжают осмотр территории, опрашивают свидетелей, работников и руководство зоопарка.Также Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура республики.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт экспертаВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистикуПожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными

https://crimea.ria.ru/20240910/na-naberezhnoy-yalty-torzhestvenno-otkryli-novyy-pamyatnik-1140263147.html

алтайский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, животные