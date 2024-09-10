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Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак
Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак
Больше 700 животных спасли сотрудники МЧС России в Алтайском крае, пожар случился в приюте для бездомных кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T19:36
2024-09-10T19:36
алтайский край
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Больше 700 животных спасли сотрудники МЧС России в Алтайском крае, пожар случился в приюте для бездомных кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что спасены больше 700 животных. Огонь охватил 150 "квадратов", но был оперативно потушен. Причина пожара устанавливается экспертами.Ранее сообщалось, что ночью 16 апреля в контактном зоопарке "Тропикпарк", расположенном в детском парке аттракционов в центре Евпатории, произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей.Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров. По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Следователи продолжают осмотр территории, опрашивают свидетелей, работников и руководство зоопарка.Также Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура республики.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в зоопарке: как обезопасить людей и животных – опыт экспертаВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистикуПожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными
https://crimea.ria.ru/20240910/na-naberezhnoy-yalty-torzhestvenno-otkryli-novyy-pamyatnik-1140263147.html
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алтайский край, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, животные
Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак

Больше 700 кошек и собак спасены МЧС России на пожаре в Алтайском крае

19:36 10.09.2024
 
© МЧС РоссииИз огня в приюте для животных спасатели вынесли 700 кошек и собак
Из огня в приюте для животных спасатели вынесли 700 кошек и собак
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Больше 700 животных спасли сотрудники МЧС России в Алтайском крае, пожар случился в приюте для бездомных кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Барнауле горел приют для бездомных животных. Газодымозащитники МЧС России вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спасены больше 700 животных. Огонь охватил 150 "квадратов", но был оперативно потушен. Причина пожара устанавливается экспертами.
Ранее сообщалось, что ночью 16 апреля в контактном зоопарке "Тропикпарк", расположенном в детском парке аттракционов в центре Евпатории, произошел пожар. В результате погибли более 150 животных, птиц и рептилий. Пожарным удалось спасти присматривавшую за зоопарком в ночное время женщину, а также двух медведей.
Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров. По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Следователи продолжают осмотр территории, опрашивают свидетелей, работников и руководство зоопарка.
Также Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура республики.
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