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Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными
Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными
Животные не пострадали при пожаре на Карадаге, а последствия для растений будут не такими критичными, как ожидалось. Работы по ликвидации возгорания... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T12:28
2024-07-18T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Животные не пострадали при пожаре на Карадаге, а последствия для растений будут не такими критичными, как ожидалось. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Юлия Хижняк.По ее словам, природный пожар больше всего навредил травяной растительности. Ученые ведут мониторинг и сходятся во мнении, что последствия для заповедной уникальной флоры заповедника не критичны.Также она подчеркнула, что при обходах территории трупов животных не найдено. Поскольку пожар не замкнулся кольцом, обитатели заповедника смогли выйти из опасной зоны. Число пострадавших насекомых оценить невозможно.По данным республиканского главка МЧС России, площадь пожара - 40 га - остается неизменной. В настоящий момент осуществляется мониторинг обстановки и окарауливание территории.Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет. В четверг специалисты продолжают проливку тлеющих очагов. Работы осложняются жаркой погодой, ветром и труднодоступной горно-лесной местностью. Утром 18 июля от РСЧС на месте работают 80 человек и 15 единиц техники.Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуЗа ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеМасштабный природный пожар в Коктебеле – что происходит на месте ЧП
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карадагский природный заповедник, крым, пожар, заповедники крыма, природа, экология, новости крыма, животные
Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными

Животные и редкие растения не пострадали при пожаре на Карадаге – ученый заповедника

12:28 18.07.2024 (обновлено: 15:05 18.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Животные не пострадали при пожаре на Карадаге, а последствия для растений будут не такими критичными, как ожидалось. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Юлия Хижняк.
По ее словам, природный пожар больше всего навредил травяной растительности. Ученые ведут мониторинг и сходятся во мнении, что последствия для заповедной уникальной флоры заповедника не критичны.

"Все оказалось не настолько катастрофично, потому что пожар произошел в период летнего покоя растений: все отцвело, вегетация прошла, корни сохранились. В основном огонь прошелся по травяной растительности. Лиственные деревья восстановятся, – они не сгорели. Скорее всего, через два-четыре года мы можем даже не увидеть место пожара", - сказала представитель заповедника.

Также она подчеркнула, что при обходах территории трупов животных не найдено. Поскольку пожар не замкнулся кольцом, обитатели заповедника смогли выйти из опасной зоны. Число пострадавших насекомых оценить невозможно.
"Есть еще редкие виды амфибий – к счастью, до водоемов пожар не дошел и не повредил места их обитания. Они тоже не пострадали", - констатировала замдиректора.
По данным республиканского главка МЧС России, площадь пожара - 40 га - остается неизменной. В настоящий момент осуществляется мониторинг обстановки и окарауливание территории.

"На месте находится группировка общей численностью 80 человек и 15 единиц техники. Осуществляется мониторинг обстановки и окарауливание территории", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет.
В четверг специалисты продолжают проливку тлеющих очагов. Работы осложняются жаркой погодой, ветром и труднодоступной горно-лесной местностью. Утром 18 июля от РСЧС на месте работают 80 человек и 15 единиц техники.
Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.
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