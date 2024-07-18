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Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными

Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными

Животные не пострадали при пожаре на Карадаге, а последствия для растений будут не такими критичными, как ожидалось. Работы по ликвидации возгорания... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T12:28

2024-07-18T12:28

2024-07-18T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Животные не пострадали при пожаре на Карадаге, а последствия для растений будут не такими критичными, как ожидалось. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Юлия Хижняк.По ее словам, природный пожар больше всего навредил травяной растительности. Ученые ведут мониторинг и сходятся во мнении, что последствия для заповедной уникальной флоры заповедника не критичны.Также она подчеркнула, что при обходах территории трупов животных не найдено. Поскольку пожар не замкнулся кольцом, обитатели заповедника смогли выйти из опасной зоны. Число пострадавших насекомых оценить невозможно.По данным республиканского главка МЧС России, площадь пожара - 40 га - остается неизменной. В настоящий момент осуществляется мониторинг обстановки и окарауливание территории.Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет. В четверг специалисты продолжают проливку тлеющих очагов. Работы осложняются жаркой погодой, ветром и труднодоступной горно-лесной местностью. Утром 18 июля от РСЧС на месте работают 80 человек и 15 единиц техники.Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуЗа ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеМасштабный природный пожар в Коктебеле – что происходит на месте ЧП

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