https://crimea.ria.ru/20240717/100-let-na-vosstanovlenie-ekspert-o-shansakh-spasti-sgorevshiy-les-v-krymu-1138933800.html
100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму
100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2024
100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму
Сгоревший в Карадагском заповеднике лес будет восстанавливаться в течение столетия и только при условии правильного выбора посадочного материала – характерного... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T18:43
2024-07-17T18:43
2024-07-17T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Сгоревший в Карадагском заповеднике лес будет восстанавливаться в течение столетия и только при условии правильного выбора посадочного материала – характерного для данных почв. Такое мнение РИА Новости Крым высказал Андрей Салтыков, кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского.Лес крепнет, как человекПо словам Салтыкова, молодняк на месте сгоревшего леса появится лет через десять. Но это будет слабые насаждения. Силы и зрелости они достигнут не раньше, чем через век."У насаждений максимальная устойчивость и продуктивность формируется, условно говоря, к возрасту технической спелости. Это плюс-минус 100 лет в зависимости от плодородия почвы и совокупности многих экологических факторов. То есть сгоревший лес будет восстанавливаться в течение столетия", – сказал Салтыков.Нельзя игнорировать законы природыНо даже чтобы это произошло, необходимо правильно восстановить лес, подчеркивает он. То есть использовать такой посадочный материал, который подходит для данной местности в Крыму, естественного ареала.И это главное условие, которое нужно строго соблюдать, на данный момент часто игнорируется, говорит эксперт.Так, например, на территории Карадагского заповедника, по его словам, были посажены два вида сосны: крымская, или Палласа, и пицундская, или Станкевича. И одной из них здесь не место.Это связано с тем, что их сажали в том числе в дубовых типах леса, то есть на почве, на которой должен расти дуб", сказал он.А вот сосна пицундская, как показывает опыт, формирует достаточно устойчивые насаждения, и даже демонстрирует естественное возобновление в виде подроста, добавил он.А еще лучше - восстановить дубовые типы леса, подчеркивает Салтыков. Причем и сосны, и дубы должны быть выращены на горельниках исключительно семенным путем."Ориентация должна идти на твердолиственные породы и только семенного происхождения. Потому что насаждения порослевого происхождения, то есть выращенные от пня, корня или побега, низкопродуктивны, малоустойчивы, с массой накопленных болячек, и функции свои они выполняют гораздо хуже", – сказал Салтыков.При этом доля порослевых дубовых дубрав в Крыму очень высокая – до 95%, отметил он. По его словам, это насаждения 4-го, 5-го, 6-го и даже более поколений, которые срубали несколько раз, и корневая система уже деградирует.Таким образом, после пожара необходимо прежде всего определиться с тем, какую породу можно восстанавливать, потом, согласно намеченному плану, подготовить почву и качественный посадочный материал, резюмирует эксперт."И после этого еще нужна система ухода за лесными культурами до этапа, когда они сформируют лесную среду", – заключил он.В чем огромное значение леса для КрымаРанее, комментируя в эфире радио "Спутник в Крыму" ситуацию с участившимися лесными пожарами на полуострове, Андрей Салтыков рассказал о разных видах пожаров, отметив, что самыми разрушительными являются так называемые верховые.Они возникают из низовых, которые чаще всего рукотворные, то есть вспыхивают из-за неосторожного обращения человека с огнем. Когда огонь переходит на кроны, температура в нижнем ярусе достигает 400-500 градусов по Цельсию и вся почвенная биота разрушается и может не подлежать восстановлению, сказал эксперт.Значение леса в вододецицитном Крыму огромно, подчеркивает эксперт, а значит, "думать нужно не то чтобы о лесном насаждении, а о каждом дереве"."Если хотите чувствовать себя комфортно, чтобы была вода, нужны деревья, нужен лес. И 10% лесистой территории Крыма – это цифра чрезвычайно маленькая. Поэтому лучше сберечь леса, чем потом восстанавливать", – заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в Коктебеле Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован – МЧС
https://crimea.ria.ru/20240717/kak-spasti-sebya-i-dom-pri-lesnom-pozhare-1138894782.html
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карадагский природный заповедник, крым, леса крыма, природа, мнения, пожар, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Сгоревший в Карадагском заповеднике лес будет восстанавливаться в течение столетия и только при условии правильного выбора посадочного материала – характерного для данных почв. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал Андрей Салтыков, кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского.
Лес крепнет, как человек
По словам Салтыкова, молодняк на месте сгоревшего леса появится лет через десять. Но это будет слабые насаждения. Силы и зрелости они достигнут не раньше, чем через век.
"У насаждений максимальная устойчивость и продуктивность формируется, условно говоря, к возрасту технической спелости. Это плюс-минус 100 лет в зависимости от плодородия почвы и совокупности многих экологических факторов. То есть сгоревший лес будет восстанавливаться в течение столетия", – сказал Салтыков.
Нельзя игнорировать законы природы
Но даже чтобы это произошло, необходимо правильно восстановить лес, подчеркивает он. То есть использовать такой посадочный материал, который подходит для данной местности в Крыму, естественного ареала.
И это главное условие, которое нужно строго соблюдать, на данный момент часто игнорируется, говорит эксперт.
Так, например, на территории Карадагского заповедника, по его словам, были посажены два вида сосны: крымская, или Палласа, и пицундская, или Станкевича. И одной из них здесь не место.
"В Карадаге ареал сосны крымской отсутствует – ее там не должно быть. Первые 10-20 лет она растет в общем-то неплохо, но потом она засыхает. Насаждения, посаженные искусственно 50-60 лет назад, на сегодняшний день практически погибли", – сказал Салтыков.
Это связано с тем, что их сажали в том числе в дубовых типах леса, то есть на почве, на которой должен расти дуб", сказал он.
"В итоге получается, что мы отвергаем природу леса, идем своим путем и получаем низкоустойчивые насаждения и потом пожары", – подчеркнул эксперт.
А вот сосна пицундская, как показывает опыт, формирует достаточно устойчивые насаждения, и даже демонстрирует естественное возобновление в виде подроста, добавил он.
"То есть на Карадаге можно восстанавливать только сосну пицундскую", – делает вывод эксперт.
А еще лучше - восстановить дубовые типы леса, подчеркивает Салтыков. Причем и сосны, и дубы должны быть выращены на горельниках исключительно семенным путем.
"Ориентация должна идти на твердолиственные породы и только семенного происхождения. Потому что насаждения порослевого происхождения, то есть выращенные от пня, корня или побега, низкопродуктивны, малоустойчивы, с массой накопленных болячек, и функции свои они выполняют гораздо хуже", – сказал Салтыков.
При этом доля порослевых дубовых дубрав в Крыму очень высокая – до 95%, отметил он. По его словам, это насаждения 4-го, 5-го, 6-го и даже более поколений, которые срубали несколько раз, и корневая система уже деградирует.
"На горельниках во избежание таких катастроф желательно, чтобы была замена на дуб, выращенный из желудя, либо это должно происходить естественным путем", – рекомендовал эксперт.
Таким образом, после пожара необходимо прежде всего определиться с тем, какую породу можно восстанавливать, потом, согласно намеченному плану, подготовить почву и качественный посадочный материал, резюмирует эксперт.
"И после этого еще нужна система ухода за лесными культурами до этапа, когда они сформируют лесную среду", – заключил он.
В чем огромное значение леса для Крыма
Ранее, комментируя в эфире радио "Спутник в Крыму" ситуацию с участившимися лесными пожарами на полуострове, Андрей Салтыков рассказал о разных видах пожаров, отметив, что самыми разрушительными являются так называемые верховые.
Они возникают из низовых, которые чаще всего рукотворные, то есть вспыхивают из-за неосторожного обращения человека с огнем. Когда огонь переходит на кроны, температура в нижнем ярусе достигает 400-500 градусов по Цельсию и вся почвенная биота разрушается и может не подлежать восстановлению, сказал эксперт.
"Остановить такие пожары чрезвычайно сложно, не помогают даже самые крайние меры", – отметил Салтыков.
Значение леса в вододецицитном Крыму огромно, подчеркивает эксперт, а значит, "думать нужно не то чтобы о лесном насаждении, а о каждом дереве".
"Если хотите чувствовать себя комфортно, чтобы была вода, нужны деревья, нужен лес. И 10% лесистой территории Крыма – это цифра чрезвычайно маленькая. Поэтому лучше сберечь леса, чем потом восстанавливать", – заключил он.
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