https://crimea.ria.ru/20240717/pozhar-v-parke-galitskogo-v-krasnodare----chto-izvestno-1138930907.html
Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно
Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно
В парке Галицкого в Краснодаре вспыхнул пожар - горят строительные материалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T13:21
2024-07-17T13:21
2024-07-17T13:55
краснодар
новости
происшествия
пожар
парк галицкого
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c171dcd3cc65e78ea83a109e01c2f0ef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В парке Галицкого в Краснодаре вспыхнул пожар - горят строительные материалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Позже в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар на территории парка потушен."В Краснодаре по ул. Восточно-Кругликовская произошло возгорание на площади 90 квадратных метров. На месте от МЧС России работали восемь специалистов и две единицы. техники. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в 12:51 пожар удалось локализовать, а в 13:22 ликвидировать", - говорится в сообщении.На всей территории Юга России из-за аномально высокой температуры введен режим чрезвычайной пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в КоктебелеКак спасти себя и дом при лесном пожареЗа ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле
краснодар
парк галицкого
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_44b6577bcd5dbf45560ad51e83f935ed.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, новости, происшествия, пожар, парк галицкого
Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно
В парке Галицкого в Краснодаре вспыхнул пожар
13:21 17.07.2024 (обновлено: 13:55 17.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В парке Галицкого в Краснодаре вспыхнул пожар - горят строительные материалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Строительные материалы загорелись в парке Галицкого в Краснодаре, пожар локализован на 30 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Позже в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар на территории парка потушен.
"В Краснодаре по ул. Восточно-Кругликовская произошло возгорание на площади 90 квадратных метров. На месте от МЧС России работали восемь специалистов и две единицы. техники. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в 12:51 пожар удалось локализовать, а в 13:22 ликвидировать", - говорится в сообщении.
На всей территории Юга России из-за аномально высокой температуры введен режим чрезвычайной пожарной опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым: