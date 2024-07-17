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Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно

Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно

В парке Галицкого в Краснодаре вспыхнул пожар - горят строительные материалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T13:21

2024-07-17T13:21

2024-07-17T13:55

краснодар

новости

происшествия

пожар

парк галицкого

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В парке Галицкого в Краснодаре вспыхнул пожар - горят строительные материалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Позже в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар на территории парка потушен."В Краснодаре по ул. Восточно-Кругликовская произошло возгорание на площади 90 квадратных метров. На месте от МЧС России работали восемь специалистов и две единицы. техники. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в 12:51 пожар удалось локализовать, а в 13:22 ликвидировать", - говорится в сообщении.На всей территории Юга России из-за аномально высокой температуры введен режим чрезвычайной пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в КоктебелеКак спасти себя и дом при лесном пожареЗа ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле

краснодар

парк галицкого

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, новости, происшествия, пожар, парк галицкого