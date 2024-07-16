https://crimea.ria.ru/20240716/za-nimi-krymskiy-les-kak-pozharnye-i-dobrovoltsy-tushili-ogon-v-koktebele-1138914879.html

За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле

За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле - РИА Новости Крым, 16.07.2024

За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле

РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T20:53

2024-07-16T20:53

2024-07-16T21:36

коктебель

эксклюзивы риа новости крым

гу мчс рф по республике крым

мчс крыма

происшествия

карадаг

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138906187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4e9499d0e6c6deeeab2d9535da06066.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым, Ольга Леонова.Громко рыча, пять мотоциклов-эндуро останавливаются на вершине коктебельского холма. Крепкие парни в "черепахах" снимают шлемы.– Кто здесь главный, какая помощь нужна?Тимур рассказывает, что они приехали из Феодосии помогать тушить пожар в Коктебеле: горит Карадагский заповедник, огонь подбирался к домам.– Наши парни еще вчера приезжали и еще к вечеру подтянутся.Вода и еда для пожарныхГлавная задача "эндуристов" – возить тем, кто непосредственно тушит тлеющие можжевельники, дубы и кустарник, питьевую воду, еду и воду для специальных ранцев, которыми проливают тлеющую лесную подстилку.Паки с двухлитрушками смекалистые феодосийцы приматывают к торсам скотчем: несколько бутылок спереди, несколько сзади. Упаковались, стартовали, только пыль пошла из-под колес.Там, где работают сотрудники МЧС – на горных труднопроходимых склонах – проедут только эти мотоагрегаты и квадроциклы. Последние тоже тут – на них грузят обеды. Четырехколесный "квадрик" едет мягче – есть вероятность, что суп не расплещется.Вся эта техника – местных жителей, и водители их – тоже местные. Обеды же для спасателей приготовлены руками коктебельцев.Зачем МЧС скотчТатьяна и Виталий выгружают из легковушки в расположение штаба по тушению пожара упакованные индивидуальные порции первого и второго.– У нас мини-отель тут прямо внизу, мы еще вчера увидели, что пожарные работают, решили помочь, чем можем. Таня сама все готовила, от чистого сердца, – продолжает вынимать и вынимать из машины порции горячего коренной коктебелец Виталий.Пока разговариваем с супружеской парой отельеров, подъезжает пожилой турист на машине с не местными номерами:– Я по радио услышал, что помощь нужна. Чем могу?В оперативном штабе тушения пожара ему объясняют, что, если б он съездил за скотчем, чтобы упаковывать эндуристов, было бы очень хорошо.Дмитрий с женой привез воду – много-много бутылок. Дима сам москвич, в Коктебеле строит дом. Спокойно смотреть на то, как сотни людей тушат заповедник, не смог.– А вот наш главный помощник, – Дмитрий открывает заднюю дверь автомобиля, а там на руках у молодой мамы совсем еще младенец – сын.Несколько девушек в стороне недолго смотрят на мучения с упаковкой воды и едут искать туристический магазин, чтобы купить рюкзаки.Черные пятна на голубых холмах КоктебеляЗаместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Андрей Павлюченко на 38-градусной жаре пьет компот, наливая его из трехлитровой банки – тоже местные привезли. По его словам, помощь добровольцев – неоценима. И привезенное не пропадет.– У нас работают в том числе внутренние войска, Росгвардия, солдаты-срочники. Это молодые организмы, они у нас не голодают, всегда накормленные.Пожар на площади 40 га – а это семь футбольных полей – был локализован на утро вторника. Но хоть дыма и не видно, только громадные черные пятна по склонам знаменитых коктебельских голубых холмов, крымчане, и не только они, продолжают помогать профессиональным пожарным и лесникам. Они не тушат огонь непосредственно, но своим участием в том числе как могут показывают, что ценят опасную работу этих мужественных людей. И эта благодарность выражается бутербродами и квасом, скотчем и мусорными пакетами, пирожками из дома и вот такой вот трехлитровой банкой алычевого компота.Найти и уничтожить "светлячков"Вернувшийся эндурист устало стягивает свой шлем и падает в тень от большой машины МЧС. Его "черепаха" вся в пепле.Машина – уникальная, единственная на весь Крым. Это так называемая мобильная установка связи – МУС. У нее есть антенна для связи даже там, где обычной связи нет, она оборудована вышкой с камерой с 16-ти кратным зумом. Она – главная помощница тушащих лесные пожары, когда те уже, кажется, не горят. Днем этого не видно, вроде бы все потухло. Но огонь коварен – он тлеет в укромных местах и только ждет удобного момента, чтобы снова вспыхнуть и сожрать все на своем пути.– Когда ветровая нагрузка ночью утихает, вся наша группировка РС ЧС, в которую входят и наши лесопожарные формирования, делает все возможное, чтобы по "светлячкам" сбить ночью пламя максимально. Это намного легче – ты его с помощью камеры видишь, понимаешь, какая из расчетных частей находится ближе к этому очагу. С помощью лазерных указок даем команду, где конкретно заливать, – рассказывает нам начальник управления охраны и защиты леса минприроды Крыма Максим Сволынский.Он не спал всю ночь, как и его коллеги, как и сотрудники МЧС, как и многие другие люди, отстаивающие заповедник. Это видно по глазам. Максим не жалуется, улыбается широко:– Не знаю, что было сложнее – эти два дня активно работать на пожаре или в выходные наблюдать за ситуацией в Новороссийске. Мы были начеку все выходные. В понедельник вышли на работу и понеслись пожары – Урожайное, Новофедоровка, Тенистое, Белогорск, Курское, Феодосия, Агармыш и вот, наконец, Коктебель. Техника не выдерживает, а люди выдерживают. Нам отступать некуда, за нами крымский лес.Такие же измученные жарой, пожаром и бессонной ночью, на запыленной машине к штабу подъезжают сотрудники Карадагского заповедника. Они тоже не выспавшиеся, усталые, но оптимистичные.– Все восстановится, травы так точно. И с деревьями не все так плохо, как отсюда кажется. Природа живуча, – они и снова едут осматривать вверенные им заповедные территории.А полковник Андрей Павлюченко замечает официально:– Группировка будет оставаться на месте до полной ликвидации очагов в горельнике.То есть до полной уверенности в том, что пожар не возобновится снова.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной сторонеПожар в Ялте локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов"Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240716/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-iz-za-prirodnogo-pozhara-v-koktebele-1138911952.html

коктебель

карадаг

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коктебель, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, происшествия, карадаг, пожар