За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле
Пожар на Карадаге МЧС помогали тушить местные жители и туристы
20:53 16.07.2024 (обновлено: 21:36 16.07.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым, Ольга Леонова.
Громко рыча, пять мотоциклов-эндуро останавливаются на вершине коктебельского холма. Крепкие парни в "черепахах" снимают шлемы.
– Кто здесь главный, какая помощь нужна?
Тимур рассказывает, что они приехали из Феодосии помогать тушить пожар в Коктебеле: горит Карадагский заповедник, огонь подбирался к домам.
– Наши парни еще вчера приезжали и еще к вечеру подтянутся.
Вода и еда для пожарных
Главная задача "эндуристов" – возить тем, кто непосредственно тушит тлеющие можжевельники, дубы и кустарник, питьевую воду, еду и воду для специальных ранцев, которыми проливают тлеющую лесную подстилку.
Паки с двухлитрушками смекалистые феодосийцы приматывают к торсам скотчем: несколько бутылок спереди, несколько сзади. Упаковались, стартовали, только пыль пошла из-под колес.
Там, где работают сотрудники МЧС – на горных труднопроходимых склонах – проедут только эти мотоагрегаты и квадроциклы. Последние тоже тут – на них грузят обеды. Четырехколесный "квадрик" едет мягче – есть вероятность, что суп не расплещется.
Вся эта техника – местных жителей, и водители их – тоже местные. Обеды же для спасателей приготовлены руками коктебельцев.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
2 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
3 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Зачем МЧС скотч
Татьяна и Виталий выгружают из легковушки в расположение штаба по тушению пожара упакованные индивидуальные порции первого и второго.
– У нас мини-отель тут прямо внизу, мы еще вчера увидели, что пожарные работают, решили помочь, чем можем. Таня сама все готовила, от чистого сердца, – продолжает вынимать и вынимать из машины порции горячего коренной коктебелец Виталий.
Пока разговариваем с супружеской парой отельеров, подъезжает пожилой турист на машине с не местными номерами:
– Я по радио услышал, что помощь нужна. Чем могу?
В оперативном штабе тушения пожара ему объясняют, что, если б он съездил за скотчем, чтобы упаковывать эндуристов, было бы очень хорошо.
Дмитрий с женой привез воду – много-много бутылок. Дима сам москвич, в Коктебеле строит дом. Спокойно смотреть на то, как сотни людей тушат заповедник, не смог.
– А вот наш главный помощник, – Дмитрий открывает заднюю дверь автомобиля, а там на руках у молодой мамы совсем еще младенец – сын.
Несколько девушек в стороне недолго смотрят на мучения с упаковкой воды и едут искать туристический магазин, чтобы купить рюкзаки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
1 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
2 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
3 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Черные пятна на голубых холмах Коктебеля
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Андрей Павлюченко на 38-градусной жаре пьет компот, наливая его из трехлитровой банки – тоже местные привезли. По его словам, помощь добровольцев – неоценима. И привезенное не пропадет.
– У нас работают в том числе внутренние войска, Росгвардия, солдаты-срочники. Это молодые организмы, они у нас не голодают, всегда накормленные.
Пожар на площади 40 га – а это семь футбольных полей – был локализован на утро вторника. Но хоть дыма и не видно, только громадные черные пятна по склонам знаменитых коктебельских голубых холмов, крымчане, и не только они, продолжают помогать профессиональным пожарным и лесникам. Они не тушат огонь непосредственно, но своим участием в том числе как могут показывают, что ценят опасную работу этих мужественных людей. И эта благодарность выражается бутербродами и квасом, скотчем и мусорными пакетами, пирожками из дома и вот такой вот трехлитровой банкой алычевого компота.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
1 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
2 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
3 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Найти и уничтожить "светлячков"
Вернувшийся эндурист устало стягивает свой шлем и падает в тень от большой машины МЧС. Его "черепаха" вся в пепле.
Машина – уникальная, единственная на весь Крым. Это так называемая мобильная установка связи – МУС. У нее есть антенна для связи даже там, где обычной связи нет, она оборудована вышкой с камерой с 16-ти кратным зумом. Она – главная помощница тушащих лесные пожары, когда те уже, кажется, не горят. Днем этого не видно, вроде бы все потухло. Но огонь коварен – он тлеет в укромных местах и только ждет удобного момента, чтобы снова вспыхнуть и сожрать все на своем пути.
– Когда ветровая нагрузка ночью утихает, вся наша группировка РС ЧС, в которую входят и наши лесопожарные формирования, делает все возможное, чтобы по "светлячкам" сбить ночью пламя максимально. Это намного легче – ты его с помощью камеры видишь, понимаешь, какая из расчетных частей находится ближе к этому очагу. С помощью лазерных указок даем команду, где конкретно заливать, – рассказывает нам начальник управления охраны и защиты леса минприроды Крыма Максим Сволынский.
Он не спал всю ночь, как и его коллеги, как и сотрудники МЧС, как и многие другие люди, отстаивающие заповедник. Это видно по глазам. Максим не жалуется, улыбается широко:
– Не знаю, что было сложнее – эти два дня активно работать на пожаре или в выходные наблюдать за ситуацией в Новороссийске. Мы были начеку все выходные. В понедельник вышли на работу и понеслись пожары – Урожайное, Новофедоровка, Тенистое, Белогорск, Курское, Феодосия, Агармыш и вот, наконец, Коктебель. Техника не выдерживает, а люди выдерживают. Нам отступать некуда, за нами крымский лес.
Такие же измученные жарой, пожаром и бессонной ночью, на запыленной машине к штабу подъезжают сотрудники Карадагского заповедника. Они тоже не выспавшиеся, усталые, но оптимистичные.
– Все восстановится, травы так точно. И с деревьями не все так плохо, как отсюда кажется. Природа живуча, – они и снова едут осматривать вверенные им заповедные территории.
А полковник Андрей Павлюченко замечает официально:
– Группировка будет оставаться на месте до полной ликвидации очагов в горельнике.
То есть до полной уверенности в том, что пожар не возобновится снова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
1 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
2 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
3 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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