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Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек
Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек
Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за распространяющегося лесного пожара. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T06:24
2024-07-15T06:24
2024-07-15T06:24
новороссийск
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за распространяющегося лесного пожара. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Три пункта временного размещения на 400 человек подготовлены в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо. "Пункты подготовлены с запасом на случай дополнительной эвакуации. Задействован пока только один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой", - уточнили в оперштабе.В МЧС России сообщают, что огнем повреждены 11 строений на территории базы отдыха "Романтик" Общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара. В тушении были задействованы два спецвертолета - Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра ожидается прибытие еще двух вертолетов К-32, предоставленных Минобороны РФ. Утром к месту пожара направлен самолет Ил-76 МЧС России.Как сообщалось, Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". Сотрудниками МВД проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.
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РИА Новости Крым
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новороссийск, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия, новости
Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек
Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха под Новороссийском из-за пожара
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за распространяющегося лесного пожара. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В настоящий момент эвакуированы люди из шести баз отдыха: "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник". Всех вывезли в безопасные территории заблаговременно", - говорится в сообщении.
Три пункта временного размещения на 400 человек подготовлены в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо.
"Пункты подготовлены с запасом на случай дополнительной эвакуации. Задействован пока только один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой", - уточнили в оперштабе.
В МЧС России сообщают, что огнем повреждены 11 строений на территории базы отдыха "Романтик" Общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара.
В тушении были задействованы два спецвертолета - Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра ожидается прибытие еще двух вертолетов К-32, предоставленных Минобороны РФ.
Утром к месту пожара направлен самолет Ил-76 МЧС России.
Как сообщалось
, Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". Сотрудниками МВД проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.