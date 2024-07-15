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Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек

Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек

Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за распространяющегося лесного пожара. Об этом сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T06:24

2024-07-15T06:24

2024-07-15T06:24

новороссийск

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за распространяющегося лесного пожара. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Три пункта временного размещения на 400 человек подготовлены в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо. "Пункты подготовлены с запасом на случай дополнительной эвакуации. Задействован пока только один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой", - уточнили в оперштабе.В МЧС России сообщают, что огнем повреждены 11 строений на территории базы отдыха "Романтик" Общая площадь лесного пожара составляет 62 гектара. В тушении были задействованы два спецвертолета - Ка-32 и Ми-8. Последний из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу. С утра ожидается прибытие еще двух вертолетов К-32, предоставленных Минобороны РФ. Утром к месту пожара направлен самолет Ил-76 МЧС России.Как сообщалось, Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". Сотрудниками МВД проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, происшествия, новости