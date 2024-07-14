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Пожар охватил три базы отдыха на Кубани и движется дальше – МЧС

Пожар охватил три базы отдыха на Кубани и движется дальше – МЧС - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Пожар охватил три базы отдыха на Кубани и движется дальше – МЧС

Площадь пожара под Новороссийском превысила 51 гектар, огонь перекинулся уже три базы отдыха, горит 11 строений, люди эвакуированы. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T20:36

2024-07-14T20:36

2024-07-14T20:37

краснодарский край

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Новороссийском превысила 51 гектар, огонь перекинулся уже три базы отдыха, горит 11 строений, люди эвакуированы. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что отдыхавшие здесь люди – всего 176 человек, включая 48 детей – были заранее эвакуированы.На месте тушения пожара по поручению губернатора развернут оперативный штаб, им руководит заместитель главы региона Александр Нестеренко.Уточняется, что с огнем борются специалисты МЧС, пожарные, казаки и волонтеры – всего более 250 человек."Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию. Вертолетами уже сброшено 75 тонн воды", – добавили в штабе.Отмечается, что существует угроза дальнейшего распространения огня – он движется в сторону хутора Дюрсо, откуда будут эвакуировать людей, если не удастся локализовать пламя.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в НовороссийскеВ Севастополе пожар охватил 2 гектара леса Субтропическая жара в Крыму – когда ждать дождей и понижения температуры

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар