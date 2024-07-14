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Пожар охватил три базы отдыха на Кубани и движется дальше – МЧС
Пожар охватил три базы отдыха на Кубани и движется дальше – МЧС - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Пожар охватил три базы отдыха на Кубани и движется дальше – МЧС
Площадь пожара под Новороссийском превысила 51 гектар, огонь перекинулся уже три базы отдыха, горит 11 строений, люди эвакуированы. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T20:36
2024-07-14T20:36
2024-07-14T20:37
краснодарский край
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Новороссийском превысила 51 гектар, огонь перекинулся уже три базы отдыха, горит 11 строений, люди эвакуированы. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что отдыхавшие здесь люди – всего 176 человек, включая 48 детей – были заранее эвакуированы.На месте тушения пожара по поручению губернатора развернут оперативный штаб, им руководит заместитель главы региона Александр Нестеренко.Уточняется, что с огнем борются специалисты МЧС, пожарные, казаки и волонтеры – всего более 250 человек."Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию. Вертолетами уже сброшено 75 тонн воды", – добавили в штабе.Отмечается, что существует угроза дальнейшего распространения огня – он движется в сторону хутора Дюрсо, откуда будут эвакуировать людей, если не удастся локализовать пламя.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в НовороссийскеВ Севастополе пожар охватил 2 гектара леса Субтропическая жара в Крыму – когда ждать дождей и понижения температуры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар
Пожар охватил три базы отдыха на Кубани и движется дальше – МЧС
Площадь пожара под Новороссийском превысила 51 гектар – ветер не дает остановить огонь
20:36 14.07.2024 (обновлено: 20:37 14.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара под Новороссийском превысила 51 гектар, огонь перекинулся уже три базы отдыха, горит 11 строений, люди эвакуированы. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Краснодарском крае из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель". Огнем охвачены 11 строений", – говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.
Отмечается, что отдыхавшие здесь люди – всего 176 человек, включая 48 детей – были заранее эвакуированы.
На месте тушения пожара по поручению губернатора развернут оперативный штаб, им руководит заместитель главы региона Александр Нестеренко.
"По данным МЧС на 20 часов площадь пожара превышает 51 гектар. Локализовать огонь не удается из-за сильного ветра", – сообщается в канале "Оперативный штаб –Краснодарский край".
Уточняется, что с огнем борются специалисты МЧС, пожарные, казаки и волонтеры – всего более 250 человек.
"Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию. Вертолетами уже сброшено 75 тонн воды", – добавили в штабе.
Отмечается, что существует угроза дальнейшего распространения огня – он движется в сторону хутора Дюрсо, откуда будут эвакуировать людей, если не удастся локализовать пламя.
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