https://crimea.ria.ru/20240714/rezhim-chs-iz-za-lesnykh-pozharov-vveden-v-novorossiyske-1138848758.html

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске

В Новороссийске введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров, идет эвакуация людей из двух баз отдыха, расположенных в зоне угрозы... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T16:12

2024-07-14T16:12

2024-07-14T16:35

новороссийск

происшествия

андрей кравченко

краснодарский край

кубань

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Новороссийске введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров, идет эвакуация людей из двух баз отдыха, расположенных в зоне угрозы распространения огня. Об этом сообщает глава городской администрации Андрей Кравченко.Из прилегающих баз отдыха – "Моряк" и "Романтик" – эвакуируют людей, для этого уже подготовлены автобусы. По предварительно данным из турбаз уже вывезли 130 детей.В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает два расчета лесопожарного центра.Крупный пожар охватил лес в районе хутора Дюрсо в Новороссийске после полудня 14 июля. Ранее сообщалось, что огонь распространился на территорию одной из баз отдыха, администрация которой начала эвакуацию отдыхающих. МЧС направили на тушение десятки спасателей и техники, привлечена авиация. Через час стало известно, что на территории базы отдыха в поселке Дюрсо пожар удалось полностью потушить, но лес продолжает гореть на площади 10 Га. Позднее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что менее чем за час площадь пожара увеличилась вдвое.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожар охватил 2 гектара лесаПриродный пожар в Алупке потушилиПриродный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен – МЧС

новороссийск

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, происшествия, андрей кравченко, краснодарский край, кубань, новости, пожар