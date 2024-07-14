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Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске
В Новороссийске введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров, идет эвакуация людей из двух баз отдыха, расположенных в зоне угрозы... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T16:12
2024-07-14T16:35
новороссийск
происшествия
андрей кравченко
краснодарский край
кубань
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Новороссийске введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров, идет эвакуация людей из двух баз отдыха, расположенных в зоне угрозы распространения огня. Об этом сообщает глава городской администрации Андрей Кравченко.Из прилегающих баз отдыха – "Моряк" и "Романтик" – эвакуируют людей, для этого уже подготовлены автобусы. По предварительно данным из турбаз уже вывезли 130 детей.В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает два расчета лесопожарного центра.Крупный пожар охватил лес в районе хутора Дюрсо в Новороссийске после полудня 14 июля. Ранее сообщалось, что огонь распространился на территорию одной из баз отдыха, администрация которой начала эвакуацию отдыхающих. МЧС направили на тушение десятки спасателей и техники, привлечена авиация. Через час стало известно, что на территории базы отдыха в поселке Дюрсо пожар удалось полностью потушить, но лес продолжает гореть на площади 10 Га. Позднее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что менее чем за час площадь пожара увеличилась вдвое.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожар охватил 2 гектара лесаПриродный пожар в Алупке потушилиПриродный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен – МЧС
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РИА Новости Крым
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новороссийск, происшествия, андрей кравченко, краснодарский край, кубань, новости, пожар
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске

16:12 14.07.2024 (обновлено: 16:35 14.07.2024)
 
© Tekegram-канал Андрей КравченкоТушение пожара в Новороссийске
Тушение пожара в Новороссийске
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Новороссийске введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров, идет эвакуация людей из двух баз отдыха, расположенных в зоне угрозы распространения огня. Об этом сообщает глава городской администрации Андрей Кравченко.
"На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров", – сообщил Кравченко в своем Telegram-канале.
Из прилегающих баз отдыха – "Моряк" и "Романтик" – эвакуируют людей, для этого уже подготовлены автобусы. По предварительно данным из турбаз уже вывезли 130 детей.
В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает два расчета лесопожарного центра.
Крупный пожар охватил лес в районе хутора Дюрсо в Новороссийске после полудня 14 июля. Ранее сообщалось, что огонь распространился на территорию одной из баз отдыха, администрация которой начала эвакуацию отдыхающих. МЧС направили на тушение десятки спасателей и техники, привлечена авиация. Через час стало известно, что на территории базы отдыха в поселке Дюрсо пожар удалось полностью потушить, но лес продолжает гореть на площади 10 Га. Позднее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что менее чем за час площадь пожара увеличилась вдвое.
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НовороссийскПроисшествияАндрей КравченкоКраснодарский крайКубаньНовостиПожар
 
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