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Природный пожар в Алупке потушили - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Природный пожар в Алупке потушили
Природный пожар в Алупке потушили - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Природный пожар в Алупке потушили
Природный пожар, который в субботу вспыхнул в Алупке. ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.07.2024
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Природный пожар, который в субботу вспыхнул в Алупке. ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Сухая растительность загорелась в Алупке в субботу. Информация о возгорании поступила спасателям в 17:41. Огонь был локализован на площади 1,5 гектара.Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.
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алупка, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, ялта, юбк, новости крыма
Природный пожар в Алупке потушили

В Алупке ликвидировали природный пожар – МЧС

22:26 13.07.2024 (обновлено: 22:27 13.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Природный пожар, который в субботу вспыхнул в Алупке. ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Сухая растительность загорелась в Алупке в субботу. Информация о возгорании поступила спасателям в 17:41. Огонь был локализован на площади 1,5 гектара.
"Пожар в городе Алупка в Большой Ялте ликвидирован в 21:31", - сказано в сообщении.
Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.
 
АлупкаПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымЯлтаЮБКНовости Крыма
 
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