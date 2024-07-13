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Природный пожар в Алупке потушили
Природный пожар в Алупке потушили - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Природный пожар в Алупке потушили
Природный пожар, который в субботу вспыхнул в Алупке. ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T22:26
2024-07-13T22:26
2024-07-13T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Природный пожар, который в субботу вспыхнул в Алупке. ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Сухая растительность загорелась в Алупке в субботу. Информация о возгорании поступила спасателям в 17:41. Огонь был локализован на площади 1,5 гектара.Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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алупка, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, ялта, юбк, новости крыма
Природный пожар в Алупке потушили
В Алупке ликвидировали природный пожар – МЧС
22:26 13.07.2024 (обновлено: 22:27 13.07.2024)