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Природный пожар в Алупке потушили

Природный пожар в Алупке потушили - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Природный пожар в Алупке потушили

Природный пожар, который в субботу вспыхнул в Алупке. ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.07.2024

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алупка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Природный пожар, который в субботу вспыхнул в Алупке. ликвидирован. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Сухая растительность загорелась в Алупке в субботу. Информация о возгорании поступила спасателям в 17:41. Огонь был локализован на площади 1,5 гектара.Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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