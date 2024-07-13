https://crimea.ria.ru/20240713/pod-sevastopolem-gorit-chetyre-gektara-lesa-1138829713.html

Под Севастополем горит четыре гектара леса

Под Севастополем горит четыре гектара леса - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Под Севастополем горит четыре гектара леса

В селе Верхнесадовое под Севастополем локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь четыре гектара, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T15:17

2024-07-13T15:17

2024-07-13T15:21

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В селе Верхнесадовое под Севастополем локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь четыре гектара, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что с возгоранием борются специалисты МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя. Также к тушению привлечены пожарные силы Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.Развожаев подчеркнул, что в регионе с 5 июля введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать мусор и разводить костры, выжигать траву, проводить сельскохозяйственные палы.11 июля в горах под Судаком вспыхнул лесной пожар. Огонь локализовали спустя 10 часов, полностью потушить возгорание на площади 15 гектаров спасатели смогли лишь на следующий день. Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен - МЧССтала известна причина крупного лесного пожара под СудакомНа западе Крыма произошел крупный пожар

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севастополь, михаил развожаев, пожар, происшествия, природа, экология, новости крыма