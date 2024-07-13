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Под Севастополем горит четыре гектара леса - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Под Севастополем горит четыре гектара леса
Под Севастополем горит четыре гектара леса - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Под Севастополем горит четыре гектара леса
В селе Верхнесадовое под Севастополем локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь четыре гектара, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T15:17
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севастополь
михаил развожаев
пожар
происшествия
природа
экология
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В селе Верхнесадовое под Севастополем локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь четыре гектара, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что с возгоранием борются специалисты МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя. Также к тушению привлечены пожарные силы Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.Развожаев подчеркнул, что в регионе с 5 июля введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать мусор и разводить костры, выжигать траву, проводить сельскохозяйственные палы.11 июля в горах под Судаком вспыхнул лесной пожар. Огонь локализовали спустя 10 часов, полностью потушить возгорание на площади 15 гектаров спасатели смогли лишь на следующий день. Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен - МЧССтала известна причина крупного лесного пожара под СудакомНа западе Крыма произошел крупный пожар
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севастополь, михаил развожаев, пожар, происшествия, природа, экология, новости крыма
Под Севастополем горит четыре гектара леса

В селе Верхнесадовое в Севастополе локализовали открытое горение леса на площади 4 гектара

15:17 13.07.2024 (обновлено: 15:21 13.07.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ селе Верхнесадовое в Севастополе локализовали открытое горение леса на площади 4 гектара
В селе Верхнесадовое в Севастополе локализовали открытое горение леса на площади 4 гектара
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В селе Верхнесадовое под Севастополем локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь четыре гектара, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что с возгоранием борются специалисты МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя. Также к тушению привлечены пожарные силы Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.
© Telegram Михаил РазвожаевВ селе Верхнесадовое в Севастополе локализовали открытое горение леса на площади 4 гектара
В селе Верхнесадовое в Севастополе локализовали открытое горение леса на площади 4 гектара
© Telegram Михаил Развожаев
В селе Верхнесадовое в Севастополе локализовали открытое горение леса на площади 4 гектара

"Угроза распространения на дома и хозяйственные постройки отсутствует. На тушении пожара продолжают работать шесть автоцистерн", - уточнил губернатор в Telegram.

Развожаев подчеркнул, что в регионе с 5 июля введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигать мусор и разводить костры, выжигать траву, проводить сельскохозяйственные палы.
11 июля в горах под Судаком вспыхнул лесной пожар. Огонь локализовали спустя 10 часов, полностью потушить возгорание на площади 15 гектаров спасатели смогли лишь на следующий день.
© Telegram Михаил РазвожаевВ селе Верхнесадовое в Севастополе локализовали открытое горение леса на площади 4 гектара
В селе Верхнесадовое в Севастополе локализовали открытое горение леса на площади 4 гектара
© Telegram Михаил Развожаев
В селе Верхнесадовое в Севастополе локализовали открытое горение леса на площади 4 гектара
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СевастопольМихаил РазвожаевПожарПроисшествияПриродаЭкологияНовости Крыма
 
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