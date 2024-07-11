https://crimea.ria.ru/20240711/pozhar-pod-sudakom-lokalizovan-1138778098.html

Пожар в горах под Судаком локализован

Пожар в горах под Судаком локализован - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Пожар в горах под Судаком локализован

Лесной пожар в горах под Судаком удалось локализовать. Огонь охватил 15 гектаров растительности, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T17:25

2024-07-11T17:25

2024-07-11T17:38

судак

крым

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

природа

горы

горы крыма

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Лесной пожар в горах под Судаком удалось локализовать. Огонь охватил 15 гектаров растительности, сообщили в МЧС России.В четверг утром стало известно, что под Судаком, в районе села Ворон загорелась сухая трава. Площадь пожара составляла пять гектаров. Горение лесной подстилки происходило в труднодоступной горной местности. Позже площадь пожара выросла до 10 гектаров. К середине дня она достигла15 гектаров.С огнем боролись аэромобильная группировка республиканского Главка МЧС России и Росгвардии. Тушение пожара осложняли ветер и жаркая погода. Всего на месте работали 197 специалистов и 44 единицы техники.В Крыму на 25% увеличилось количество пожаров. В этом году их произошло уже около 1600, а за аналогичный период прошлого года 1200.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделюЛесной пожар под Алуштой полностью ликвидированВ Ялте горит лес

судак

крым

горы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, крым, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, природа, горы, горы крыма, леса крыма, новости крыма