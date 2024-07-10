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В Ялте горит лес

В Ялте горит лес - РИА Новости Крым, 10.07.2024

В Ялте горит лес

В горах Ялты произошло возгорание лесной подстилки. К этому моменту пожар удалось локализовать. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T16:25

2024-07-10T16:25

2024-07-10T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В горах Ялты произошло возгорание лесной подстилки. К этому моменту пожар удалось локализовать. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России.На месте происшествия находятся шесть единиц спецтехники и 19 человек личного состава, уточнили в МЧС.6 июля в Алуште из-за аварии на газопроводе, которая произошла в лесной местности, огонь охватил 1,5 тысячи "квадратов" прежде, чем был локализован. Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков.В начале июня сообщалось, что в Крыму растет число возгорания сухой травы. В МЧС подчеркнули, что такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч, для юрлиц – от 400 до 800 тысяч рублей, напомнили в ведомстве.На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаПятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах КрымаСколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли

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