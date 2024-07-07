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Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти
Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти
Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T00:42
2024-07-07T01:31
алушта
газ
пожар
происшествия
галина огнева
крым
новости крыма
пожар на газопроводе под алуштой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.По данным Галины Огневой, отключены: город Алушта и поселки Малый маяк; Утёс, Чайка; Бондаренково; Лазурное; Виноградное; Кипарисное; Пушкино; Лучистое; Лаванда; Семидворье; Изобильное; Верхняя Кутузовка; Нижняя-Кутузовка. "Информация о ходе восстановительных работ будет размещена дополнительно, - заключила Огнева.О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства."Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сказала Огнева.Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20240706/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-v-krymu-tushat-tri-desyatka-chelovek-1138657544.html
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РИА Новости Крым
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алушта, газ, пожар, происшествия, галина огнева, крым, новости крыма, пожар на газопроводе под алуштой
Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти

Алушта и 14 поселков на Южном берегу Крыма отключены от газоснабжения из-за пожара

00:42 07.07.2024 (обновлено: 01:31 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"В связи с повреждением в районе села Виноградное магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах временно приостановлено газоснабжения потребителей", - написала она в своем ТГ-канале.
По данным Галины Огневой, отключены: город Алушта и поселки Малый маяк; Утёс, Чайка; Бондаренково; Лазурное; Виноградное; Кипарисное; Пушкино; Лучистое; Лаванда; Семидворье; Изобильное; Верхняя Кутузовка; Нижняя-Кутузовка.
"Информация о ходе восстановительных работ будет размещена дополнительно, - заключила Огнева.
О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.
"Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сказала Огнева.
Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.
В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.
Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>
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