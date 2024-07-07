https://crimea.ria.ru/20240707/v-alushte-i-14-ti-selakh-otklyuchen-gaz---vlasti-1138658173.html

Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти

Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти

Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T00:42

2024-07-07T00:42

2024-07-07T01:31

алушта

газ

пожар

происшествия

галина огнева

крым

новости крыма

пожар на газопроводе под алуштой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/03/1122838781_0:83:3252:1912_1920x0_80_0_0_74e64b01af1ceaa3408a2e066decc039.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.По данным Галины Огневой, отключены: город Алушта и поселки Малый маяк; Утёс, Чайка; Бондаренково; Лазурное; Виноградное; Кипарисное; Пушкино; Лучистое; Лаванда; Семидворье; Изобильное; Верхняя Кутузовка; Нижняя-Кутузовка. "Информация о ходе восстановительных работ будет размещена дополнительно, - заключила Огнева.О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства."Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сказала Огнева.Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240706/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-v-krymu-tushat-tri-desyatka-chelovek-1138657544.html

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, газ, пожар, происшествия, галина огнева, крым, новости крыма, пожар на газопроводе под алуштой