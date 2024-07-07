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Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов" - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов" - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
Пожар под Алуштой локализован на площади 1,5 тыс "квадратов", тушение продолжается. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T01:20
2024-07-07T01:29
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пожар на газопроводе под алуштой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Пожар под Алуштой локализован на площади 1,5 тыс "квадратов", тушение продолжается. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства."Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сообщила глава администраци Алушты Галина Огнева.Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке &gt;&gt;В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности."Угрозы населенному пункту нет. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники", - сообщили в крымском Главке МЧС.Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков.
https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-tushat-50-chelovek-1138658378.html
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алушта, пожар, происшествия, новости крыма, газопровод, газ, гу мчс рф по республике крым, крым, пожар на газопроводе под алуштой
Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"

Пожар под Алуштой локализован на площади 1,5 тыс "квадратов" - тушение продолжается

01:20 07.07.2024 (обновлено: 01:29 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Бок / Перейти в фотобанкПожар. Архивное фото
Пожар. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Андрей Бок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Пожар под Алуштой локализован на площади 1,5 тыс "квадратов", тушение продолжается. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Пожар под Алуштой локализован, предварительно, на площади 1,5 тыс "квадратов", тушение продолжается", - говорится в сообщении.
Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.
О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.
"Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сообщила глава администраци Алушты Галина Огнева.
Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.
Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>
В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.
"Угрозы населенному пункту нет. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники", - сообщили в крымском Главке МЧС.
Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков.
Тушение пожара на газопроводе под Алуштой
01:09
Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
 
АлуштаПожарПроисшествияНовости КрымаГазопроводГазГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымПожар на газопроводе под Алуштой
 
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Заголовок открываемого материала
01:59Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
01:20Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
01:09Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
00:42Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти
00:09Власти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
00:01Аномальная жара: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
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