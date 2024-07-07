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Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов" - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
Пожар под Алуштой локализован на площади 1,5 тыс "квадратов", тушение продолжается. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T01:20
2024-07-07T01:20
2024-07-07T01:29
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пожар на газопроводе под алуштой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Пожар под Алуштой локализован на площади 1,5 тыс "квадратов", тушение продолжается. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства."Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сообщила глава администраци Алушты Галина Огнева.Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности."Угрозы населенному пункту нет. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники", - сообщили в крымском Главке МЧС.Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков.
https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-tushat-50-chelovek-1138658378.html
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Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
Пожар под Алуштой локализован на площади 1,5 тыс "квадратов" - тушение продолжается
01:20 07.07.2024 (обновлено: 01:29 07.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Пожар под Алуштой локализован на площади 1,5 тыс "квадратов", тушение продолжается. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Пожар под Алуштой локализован, предварительно, на площади 1,5 тыс "квадратов", тушение продолжается", - говорится в сообщении.
Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.
О пожаре стало известно вечером 6 июля. По информации крымского Главка МЧС, к месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.
"Авария произошла в лесной местности, ближайшим домовладениям угрозы пока нет, на месте работают и лесники и спасатели, чтобы не допустить распространение огня. У нас же сейчас пожароопасный период", - сообщила глава администраци Алушты Галина Огнева.
Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация.
В Крыму установилась аномально жаркая погода. Пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня на лес - газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.
"Угрозы населенному пункту нет. Всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники", - сообщили в крымском Главке МЧС.