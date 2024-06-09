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Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров

Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров

Крымские пожарные за минувшие сутки ликвидировали 13 возгораний сухой травы, с начала текущего дня зафиксировано еще большее число таких пожаров, сообщили в... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T21:07

2024-06-09T21:07

2024-06-09T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымские пожарные за минувшие сутки ликвидировали 13 возгораний сухой травы, с начала текущего дня зафиксировано еще большее число таких пожаров, сообщили в воскресенье в пресс-службе крымского главка МЧС России.В ведомстве подчеркнули, что такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах КрымаПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаЖдать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда

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2024

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