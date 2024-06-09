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Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров
Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров
Крымские пожарные за минувшие сутки ликвидировали 13 возгораний сухой травы, с начала текущего дня зафиксировано еще большее число таких пожаров, сообщили в... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T21:07
2024-06-09T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымские пожарные за минувшие сутки ликвидировали 13 возгораний сухой травы, с начала текущего дня зафиксировано еще большее число таких пожаров, сообщили в воскресенье в пресс-службе крымского главка МЧС России.В ведомстве подчеркнули, что такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах КрымаПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаЖдать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Осторожно – сухая трава: в Крыму растет количество пожаров

За сутки в Крыму почти вдвое увеличилось количество возгораний сухой травы – МЧС

21:07 09.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымские пожарные за минувшие сутки ликвидировали 13 возгораний сухой травы, с начала текущего дня зафиксировано еще большее число таких пожаров, сообщили в воскресенье в пресс-службе крымского главка МЧС России.

"13 возгораний сухой растительности ликвидировано за минувшие сутки в Крыму. За сегодня таких пожаров уже 20. Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем", – сказано с сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие пожары быстро распространяются, сопровождаются большим задымлением и высоким числом вредных и опасных веществ, что составляет главную опасность. В этой связи жителей и гостей полуострова просят соблюдать запрет на разведение костров и сжигание мусора, а также предупреждают об ответственности за такие нарушения.

"Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч, для юрлиц – от 400 до 800 тысяч рублей", – напомнили в МЧС.

На территории всего Крыма с 17 апреля введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе.
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ПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымПожароопасный сезон в КрымуПроисшествияШтрафыБезопасность
 
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