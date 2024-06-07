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Ждать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда
Ждать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Ждать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда
На юге России и, в частности, в Крыму этой весной выпало слишком мало осадков, однако осенние дожди напитали почву достаточно, чтобы не считать ситуацию... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T06:04
2024-06-07T06:04
2024-06-07T08:02
роман вильфанд
гидрометцентр россии
росгидромет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На юге России и, в частности, в Крыму этой весной выпало слишком мало осадков, однако осенние дожди напитали почву достаточно, чтобы не считать ситуацию критической. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".При этом говорить о засухе не приходится, подчеркнул он. Поскольку осадки, которые выпали осенью прошлого года, обеспечили достаточных запас влаги под метровым слоем почвы.Что касается прогноза на лето, дожди в южных регионах страны прольются, но очень "пятнистые", что также вызывает некоторое напряжение. В целом летняя погода на юге будет переменчивой, прогнозирует эксперт.Особенно высокая температура прогнозируется в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму. До конца этой недели и в начале следующей температуры в Крыму, Краснодарском крае будут в диапазоне +32..+36 градусов, сообщал ранее Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасностиЮг России атакует саранчаКак весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеля
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роман вильфанд, гидрометцентр россии, росгидромет, засуха, погода, погода в крыму, крымская погода
Ждать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда
В Крыму выпало слишком мало весенних осадков – Вильфанд
06:04 07.06.2024 (обновлено: 08:02 07.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На юге России и, в частности, в Крыму этой весной выпало слишком мало осадков, однако осенние дожди напитали почву достаточно, чтобы не считать ситуацию критической. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
"На Юге России осадков выпало мало. Засушливая погода в апреле и мае была в Крыму. Крым вообще относится к засушливым регионам, но в данном случае меньше трети нормы осадков выпало за апрель и май. Это ситуация, за которой нужно следить", – сказал глава гидрометцентра.
При этом говорить о засухе не приходится, подчеркнул он. Поскольку осадки, которые выпали осенью прошлого года, обеспечили достаточных запас влаги под метровым слоем почвы.
"В верхних 20-30 сантиметрах слоев почвы в этих регионах действительно влаги не много, но влага подкачивается снизу, потому ситуация достаточно спокойная, но в то же время метеорологи внимательно следят за этой ситуацией", – заявил Вильфанд.
Что касается прогноза на лето, дожди в южных регионах страны прольются, но очень "пятнистые", что также вызывает некоторое напряжение. В целом летняя погода на юге будет переменчивой, прогнозирует эксперт.
Особенно высокая температура
прогнозируется в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму. До конца этой недели и в начале следующей температуры в Крыму, Краснодарском крае будут в диапазоне +32..+36 градусов, сообщал ранее Вильфанд.
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