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Ждать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда

Ждать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Ждать ли засухи в Крыму – прогноз Вильфанда

На юге России и, в частности, в Крыму этой весной выпало слишком мало осадков, однако осенние дожди напитали почву достаточно, чтобы не считать ситуацию... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T06:04

2024-06-07T06:04

2024-06-07T08:02

роман вильфанд

гидрометцентр россии

росгидромет

засуха

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На юге России и, в частности, в Крыму этой весной выпало слишком мало осадков, однако осенние дожди напитали почву достаточно, чтобы не считать ситуацию критической. Об этом сообщил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".При этом говорить о засухе не приходится, подчеркнул он. Поскольку осадки, которые выпали осенью прошлого года, обеспечили достаточных запас влаги под метровым слоем почвы.Что касается прогноза на лето, дожди в южных регионах страны прольются, но очень "пятнистые", что также вызывает некоторое напряжение. В целом летняя погода на юге будет переменчивой, прогнозирует эксперт.Особенно высокая температура прогнозируется в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму. До конца этой недели и в начале следующей температуры в Крыму, Краснодарском крае будут в диапазоне +32..+36 градусов, сообщал ранее Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасностиЮг России атакует саранчаКак весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеля

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роман вильфанд, гидрометцентр россии, росгидромет, засуха, погода, погода в крыму, крымская погода