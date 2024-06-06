https://crimea.ria.ru/20240606/kak-vesennie-zamorozki-v-krymu-otrazyatsya-na-urozhae-kartofelya-1137880908.html

Как весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеля

Как весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеля - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Как весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеля

Весенние заморозки в Крыму частично затронули посадки картофеля в трех районах республики, но не повлияли на них критично, так что урожай в этом году ожидается... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T07:36

2024-06-06T07:36

2024-06-06T07:36

радио "спутник в крыму"

сельское хозяйство

николай тютюник

экономика крыма

картофель

погода в крыму

заморозки

урожай в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/31/28/312893_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_7e9784e04f15b86bda1fb584af67894b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Весенние заморозки в Крыму частично затронули посадки картофеля в трех районах республики, но не повлияли на них критично, так что урожай в этом году ожидается не хуже прошлогоднего. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель министра сельского хозяйства РК Николай Тютюник.По его словам, Республика Крым – единственный субъект РФ, где можно выращивать два урожая картофеля в год на одном и том же участке. "Наши агроклиматические условия это позволяют: вегетация картофеля составляет 40-55 дней", – объяснил Тютюник.В связи с этим сельхозпроизводители нередко стараются посадить картофель раньше, в конце марта – апреле, чтобы получить молодой урожай уже к концу июня. Это позволяет получить с единицы площади вдвое больше картофеля, сэкономив материально-технические ресурсы и обеспечив большую маржинальность производства, сказал замминистра."Аграриям республики удается собирать урожай более 20 тонн с одного гектара", – отметил он.Но есть и риски, связанные с заморозками, которые весной, после потепления, могут возвращаться. И в этом году от них пострадали хозяйства в трех районах Крыма, к счастью, незначительно, добавил замминистра.В нынешнем году в Крыму ждут такого же урожая, как и в прошлом, и позапрошлом годах."В прошлом году мы собрали порядка 75 тысяч тонн. Это на одном уровне с позапрошлым. И в этом году ожидаем, что будут такие же производственные показатели. Никаких факторов, которые повлияли бы на их уменьшение, мы не наблюдаем", – поделился прогнозами Тютюник.Больше того, в случае, если спрос на крымский картофель будет повышенный, площадь посадки увеличат. Для этого ежегодно предусматривается "вилка": от 3 до 4 тысяч гектаров, уточнил он.Не ожидается проблем и с семенным материалом, добавил Тютюник.Замглавы профильного министерства подчеркнул, что картофель, выращенный в хозяйствах Крыма, отличается высокими потребительскими качествами. Семенной посадочный материал проходит все необходимые исследования, а сорта внесены в государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации."Крым является определенным брендом, поскольку это солнечный регион, продукция здесь имеет высокие вкусовые качества благодаря большому количеству солнечных дней. Это способствует большому накоплению сахаров в овощах и фруктах, вкусовые характеристики которых превосходят продукцию из других регионов", – сказал Тютюник.А потому крымский картофель есть в продаже в России "везде, где это возможно", сказал он, - и в Москве, и даже в крайних северных точках."Хорошие сорта – вопрос многосторонний. Если мы говорим "хорошие" для покупателя, то это его вкусовые характеристики: как он разваривается, степень крахмалистости, сахар. Если будем говорить со стороны производителя, то он преследует цель получить качественный товарный картофель. Все эти качества собирают в себе те сорта, которые давно уже устоялись и привычны и производителям, и потребителям", – поделился он.Наряду с крымским картофелем на прилавках можно увидеть и продукт из других регионов России, в частности из Херсонской области. Это связано с тем, что рынок в республике открытый, но Крым ничего не теряет: сколько экспортируется, столько же и завозится, заверил Тютюник.Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Дмитрий Потанин рассказал, почему черешня в этом году в Крыму пропадет с прилавков раньше обычного.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма

https://crimea.ria.ru/20240605/razmer-imeet-znachenie-kak-v-krymu-kalibruyut-chereshnyu-1137877174.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, николай тютюник, экономика крыма, картофель, погода в крыму, заморозки, урожай в крыму, новости крыма, крым