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Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму
Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму
В этом году уборочная кампания в Крыму начнется раньше и стартует уже во второй декаде июня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врио министра... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T16:03
2024-05-27T16:03
минсельхоз рф
алиме зарединова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В этом году уборочная кампания в Крыму начнется раньше и стартует уже во второй декаде июня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.По словам Зарединовой, в марте-апреле было очень тепло, поэтому вегетация всех растений, не только зерновых, но и плодовых культур, произошла месяца на три раньше, чем в аналогичные периоды в предыдущие годы. Все это вместе повлияло формирование урожая."На сегодняшний день с учетом тех площадей, которые уже списаны, аграриям предстоит убрать 467 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур", – уточнила представитель министерства.Также она отметила, что все идет в соответствии с агротехнологическими мероприятиями, которые направлены, в первую очередь, на сохранение плодородия почв.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Зарединова рассказала, что в Крыму некоторые районы страдают от засухи – уже списаны около семи тысяч гектаров посевов. На этой площади не будет проводиться уборка урожая.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычногоКак выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли садыРиск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем
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минсельхоз рф, алиме зарединова, крым, новости крыма, сельское хозяйство, урожай в крыму, урожай зерновых культур, урожай
Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму

Уборочная кампания в Крыму начнется во второй декаде июня – Минсельхоз

16:03 27.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В этом году уборочная кампания в Крыму начнется раньше и стартует уже во второй декаде июня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.

"Поскольку вегетация растений в этом году началась раньше, то и уборочная кампания в Крыму начнется уже во второй декаде июня", – рассказала она.

По словам Зарединовой, в марте-апреле было очень тепло, поэтому вегетация всех растений, не только зерновых, но и плодовых культур, произошла месяца на три раньше, чем в аналогичные периоды в предыдущие годы. Все это вместе повлияло формирование урожая.
"На сегодняшний день с учетом тех площадей, которые уже списаны, аграриям предстоит убрать 467 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур", – уточнила представитель министерства.
Также она отметила, что все идет в соответствии с агротехнологическими мероприятиями, которые направлены, в первую очередь, на сохранение плодородия почв.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым Зарединова рассказала, что в Крыму некоторые районы страдают от засухи – уже списаны около семи тысяч гектаров посевов. На этой площади не будет проводиться уборка урожая.
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