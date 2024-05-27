https://crimea.ria.ru/20240527/chto-stalo-prichinoy-rannego-starta-uborochnoy-kampanii-v-krymu-1137626654.html

Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму

Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в Крыму

В этом году уборочная кампания в Крыму начнется раньше и стартует уже во второй декаде июня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врио министра... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T16:03

2024-05-27T16:03

2024-05-27T16:03

минсельхоз рф

алиме зарединова

крым

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сельское хозяйство

урожай в крыму

урожай зерновых культур

урожай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В этом году уборочная кампания в Крыму начнется раньше и стартует уже во второй декаде июня. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.По словам Зарединовой, в марте-апреле было очень тепло, поэтому вегетация всех растений, не только зерновых, но и плодовых культур, произошла месяца на три раньше, чем в аналогичные периоды в предыдущие годы. Все это вместе повлияло формирование урожая."На сегодняшний день с учетом тех площадей, которые уже списаны, аграриям предстоит убрать 467 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур", – уточнила представитель министерства.Также она отметила, что все идет в соответствии с агротехнологическими мероприятиями, которые направлены, в первую очередь, на сохранение плодородия почв.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Зарединова рассказала, что в Крыму некоторые районы страдают от засухи – уже списаны около семи тысяч гектаров посевов. На этой площади не будет проводиться уборка урожая.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычногоКак выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли садыРиск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем

https://crimea.ria.ru/20240527/v-krymu-neprostaya-situatsiya-s-urozhaem-zernovykh--minselkhoz-1137624806.html

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