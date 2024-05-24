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Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычного

Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычного - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычного

Появление аномально раннего урожая черешни в Крыму в этом году обусловлено ранней вегетацией. При этом и окончание сбора плодов придется на начало июля. Об этом РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T22:38

2024-05-24T22:38

2024-05-24T22:09

дмитрий потанин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Появление аномально раннего урожая черешни в Крыму в этом году обусловлено ранней вегетацией. При этом и окончание сбора плодов придется на начало июля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Потанин.Гость студии пояснил, что в этом году вегетация началась на три недели раньше климатической нормы. Из-за этого намного раньше началось цветение, соответственно и ожидаемые сроки созревания фруктов, в том числе черешни, сдвинулись в более раннюю сторону.Эксперт отметил, что еще до майских заморозков в период цветения в районах, где расположены черешневые сады, прошли туманы с ветром. Данные условия очень неблагоприятно влияют на образовании завязи, так как снижается доля опыленных цветков. А после этого наступили заморозки, которые негативно отразились только для черешневых садов, расположенных в низинных районах. Однако данный факт не сильно повлиял на общий объем урожая."В садоводческих товариществах, где грамотно подошли к выращиванию черешни, урожай если и мог снизиться, то относительно средних многолетних значений потери не будут высокими", – пояснил эксперт. Потанин также обратил внимание, что черешню неморозостойких сортов нежелательно выращивать в Советском, Нижнегорском районах полуострова, а также в некоторых населенных пунктах Белогорского района. Здесь в зимний период может наблюдаться подмерзание цветковых почек. Но при правильном подборе территорий и сортов вероятность развития такого сценария можно нивелировать.Ранее замминистра сельского хозяйства РК Николай Тютюник сообщил, что в Белогорском районе от заморозков пострадало 500 гектаров яблоневых садов. И добавил, что на валовом сборе яблок это не отразится, поскольку в этом году вступает в плодоношение значительная часть новых садов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезонный календарь: когда на рынках Крыма появятся местные овощи и ягодыХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые садыВ степном Крыму засуха – что будет с урожаем

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