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Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычного
Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычного - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычного
Появление аномально раннего урожая черешни в Крыму в этом году обусловлено ранней вегетацией. При этом и окончание сбора плодов придется на начало июля. Об этом РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T22:38
2024-05-24T22:38
2024-05-24T22:09
дмитрий потанин
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Появление аномально раннего урожая черешни в Крыму в этом году обусловлено ранней вегетацией. При этом и окончание сбора плодов придется на начало июля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Потанин.Гость студии пояснил, что в этом году вегетация началась на три недели раньше климатической нормы. Из-за этого намного раньше началось цветение, соответственно и ожидаемые сроки созревания фруктов, в том числе черешни, сдвинулись в более раннюю сторону.Эксперт отметил, что еще до майских заморозков в период цветения в районах, где расположены черешневые сады, прошли туманы с ветром. Данные условия очень неблагоприятно влияют на образовании завязи, так как снижается доля опыленных цветков. А после этого наступили заморозки, которые негативно отразились только для черешневых садов, расположенных в низинных районах. Однако данный факт не сильно повлиял на общий объем урожая."В садоводческих товариществах, где грамотно подошли к выращиванию черешни, урожай если и мог снизиться, то относительно средних многолетних значений потери не будут высокими", – пояснил эксперт. Потанин также обратил внимание, что черешню неморозостойких сортов нежелательно выращивать в Советском, Нижнегорском районах полуострова, а также в некоторых населенных пунктах Белогорского района. Здесь в зимний период может наблюдаться подмерзание цветковых почек. Но при правильном подборе территорий и сортов вероятность развития такого сценария можно нивелировать.Ранее замминистра сельского хозяйства РК Николай Тютюник сообщил, что в Белогорском районе от заморозков пострадало 500 гектаров яблоневых садов. И добавил, что на валовом сборе яблок это не отразится, поскольку в этом году вступает в плодоношение значительная часть новых садов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезонный календарь: когда на рынках Крыма появятся местные овощи и ягодыХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые садыВ степном Крыму засуха – что будет с урожаем
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дмитрий потанин, крым, урожай в крыму, урожай, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, советский район, нижнегорский район
Почему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычного
Крымскую черешню в этом году будут собирать до начала июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым.
Появление аномально раннего урожая черешни в Крыму в этом году обусловлено ранней вегетацией. При этом и окончание сбора плодов придется на начало июля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Потанин.
Гость студии пояснил, что в этом году вегетация началась на три недели раньше климатической нормы. Из-за этого намного раньше началось цветение, соответственно и ожидаемые сроки созревания фруктов, в том числе черешни, сдвинулись в более раннюю сторону.
"На сегодня наблюдаем не только созревание раннего и сверх раннего сортов черешни, но и среднего. В отдельно взятых районах средне-поздние сорта достигают съемного срока зрелости, – сказал Потанин. – Поэтому и окончание сбора придется на конец июня – начало июля".
Эксперт отметил, что еще до майских заморозков в период цветения в районах, где расположены черешневые сады, прошли туманы с ветром. Данные условия очень неблагоприятно влияют на образовании завязи, так как снижается доля опыленных цветков. А после этого наступили заморозки, которые негативно отразились только для черешневых садов, расположенных в низинных районах. Однако данный факт не сильно повлиял на общий объем урожая.
"В садоводческих товариществах, где грамотно подошли к выращиванию черешни, урожай если и мог снизиться, то относительно средних многолетних значений потери не будут высокими", – пояснил эксперт.
Потанин также обратил внимание, что черешню неморозостойких сортов нежелательно выращивать в Советском, Нижнегорском районах полуострова, а также в некоторых населенных пунктах Белогорского района. Здесь в зимний период может наблюдаться подмерзание цветковых почек. Но при правильном подборе территорий и сортов вероятность развития такого сценария можно нивелировать.
"Чтобы урожайность сада достигала 28 тонн с гектара, современные технологии требуют обязательного орошения. Кроме того, существуют требования к шпалере, использованию специальных слаборослых подвоев, а также механизации в организации уборочной компании и всех технологических процессов", – резюмировал Потанин.
Ранее замминистра сельского хозяйства РК Николай Тютюник сообщил
, что в Белогорском районе от заморозков пострадало 500 гектаров яблоневых садов
. И добавил, что на валовом сборе яблок это не отразится, поскольку в этом году вступает в плодоношение значительная часть новых садов.
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