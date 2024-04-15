https://crimea.ria.ru/20240415/sezonnyy-kalendar-kogda-na-rynkakh-kryma-poyavyatsya-mestnye-ovoschi-i-yagody-1136564879.html

Сезонный календарь: когда на рынках Крыма появятся местные овощи и ягоды

Сезонный календарь: когда на рынках Крыма появятся местные овощи и ягоды - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Сезонный календарь: когда на рынках Крыма появятся местные овощи и ягоды

Продажа местных овощей и ягод на рынках Крыма уже началась. Что можно приобрести и за чем идти на рынок в мае и июне, РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T20:13

2024-04-15T20:13

2024-04-15T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Продажа местных овощей и ягод на рынках Крыма уже началась. Что можно приобрести и за чем идти на рынок в мае и июне, РИА Новости Крым рассказали в республиканском министерстве сельского хозяйства.По информации минсельхоза, пошла и первая тепличная клубника. Самый крупный район по ее производству – Бахчисарайский.В мае на рынках Крыма появится первая капуста. А в июне ожидается грунтовая клубника и молодой картофель.Ранее начальник управления растениеводства минсельхоза РК Николай Тютюник сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму", что пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля.Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил в марте, что за период нахождения Крыма в составе России сельхозтоваропроизводители республики получили государственную поддержку на общую сумму 28 миллиардов рублей, включая транши этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выплатят субсидии производителям ягодПерсиков, яблонь и черешен в Крыму стало в два раза большеАграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин

https://crimea.ria.ru/20240404/kogda-na-rynkakh-kryma-budet-mnogo-mestnoy-klubniki-1136264195.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минсельхоз крыма, общество, овощи, фрукты, торговля, новости крыма, клубника, еда