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Когда на рынках Крыма будет много местной клубники - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Когда на рынках Крыма будет много местной клубники
Когда на рынках Крыма будет много местной клубники - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Когда на рынках Крыма будет много местной клубники
Пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться на рынках уже к концу месяца – началу РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T07:24
2024-04-04T07:24
радио "спутник в крыму"
николай тютюник
минсельхоз крыма
клубника
урожай в крыму
урожай
сельское хозяйство
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться на рынках уже к концу месяца – началу мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления растениеводства минсельхоза РК Николай Тютюник.По его словам, сейчас на прилавках в Крыму много материковой клубники, а именно – из Краснодарского края. Но и крымская ранняя тепличная клубника "уже на подходе".Погодные условия очень благоприятствуют: теплые дни наступили раньше, чем обычно, так что вскоре можно ждать и грунтовой клубники, добавил начальник профильного управления минсельхоза республики."Апрель, май, июнь – будет уже грунтовая клубника, то есть достаточно продолжительное время. А дальше пойдут наши крымские фрукты", – отметил Николай Тютюник.По его словам, в открытом грунте в Крыму клубникой засажено порядка 100 гектаров, площади теплиц и парников составляют несколько десятков гектаров.Все это – "проверенные хорошие сорта, которые пользуются спросом у потребителей", их крымские аграрии используют на протяжении уже многих лет, подчеркнул Тютюник.Крымская клубника слаще кубанской, говорит специалист, потому что в Крыму "большее количество солнечных дней, выше температурный режим окружающей среды, что способствует большему накоплению сахара и получению более сладких плодов".По словам Тютюника, угроз для урожая ранней клубники из теплиц нет: все регулируется и контролируется. А вот повреждение грунтовых ягод из-за неблагоприятных погодных условий возможно. Например, на фоне краткосрочного понижения температур до отметки 0... -1 градус, когда будет цветение, отметил эксперт."Но мы все-таки надеемся, что этот сезон пройдет благоприятно для сельхозпредприятий, и погода будет к нам благосклонна", – добавил он.Что касается водных запасов, то, по словам Тютюника, они "с лихвой перекрывают ту необходимость, которая есть по данной культуре".Читайте также на РИА Новости Крым:Хватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму В Крыму выплатят субсидии производителям ягод Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки
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николай тютюник, минсельхоз крыма, клубника, урожай в крыму, урожай, сельское хозяйство, новости крыма, крым
Когда на рынках Крыма будет много местной клубники

Пик тепличной клубники на рынках Крыма придется на середину апреля

07:24 04.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыращивание садовой земляники в селе Мало-садовое Бахчисарайского района
Выращивание садовой земляники в селе Мало-садовое Бахчисарайского района - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться на рынках уже к концу месяца – началу мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления растениеводства минсельхоза РК Николай Тютюник.
По его словам, сейчас на прилавках в Крыму много материковой клубники, а именно – из Краснодарского края. Но и крымская ранняя тепличная клубника "уже на подходе".
"Для получения этих ранних ягод нужно достаточно большое количество искусственного тепла, то есть это должны быть обогреваемые теплицы. На подходе наша, республиканская. Некоторые хозяйства Бахчисарайского района уже начали поставлять ее на рынки. Основной пик ранней тепличной крымской клубники придется на середину апреля, а может и раньше", – сказал Тютюник.
Погодные условия очень благоприятствуют: теплые дни наступили раньше, чем обычно, так что вскоре можно ждать и грунтовой клубники, добавил начальник профильного управления минсельхоза республики.
"Апрель, май, июнь – будет уже грунтовая клубника, то есть достаточно продолжительное время. А дальше пойдут наши крымские фрукты", – отметил Николай Тютюник.
По его словам, в открытом грунте в Крыму клубникой засажено порядка 100 гектаров, площади теплиц и парников составляют несколько десятков гектаров.
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Все это – "проверенные хорошие сорта, которые пользуются спросом у потребителей", их крымские аграрии используют на протяжении уже многих лет, подчеркнул Тютюник.
"Самый ранний сорт, который отличается скороспелостью и вкусовыми качествами, прежде всего по содержанию сахара, – это Клери. Также это Альба, Хоней, Санта, Мармелада. Радивые хозяева крымских предприятий получают с одного квадратного метра порядка семи килограммов клубники", – уточнил он.
Крымская клубника слаще кубанской, говорит специалист, потому что в Крыму "большее количество солнечных дней, выше температурный режим окружающей среды, что способствует большему накоплению сахара и получению более сладких плодов".
По словам Тютюника, угроз для урожая ранней клубники из теплиц нет: все регулируется и контролируется. А вот повреждение грунтовых ягод из-за неблагоприятных погодных условий возможно. Например, на фоне краткосрочного понижения температур до отметки 0... -1 градус, когда будет цветение, отметил эксперт.
"Но мы все-таки надеемся, что этот сезон пройдет благоприятно для сельхозпредприятий, и погода будет к нам благосклонна", – добавил он.
Что касается водных запасов, то, по словам Тютюника, они "с лихвой перекрывают ту необходимость, которая есть по данной культуре".
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