https://crimea.ria.ru/20240404/kogda-na-rynkakh-kryma-budet-mnogo-mestnoy-klubniki-1136264195.html

Когда на рынках Крыма будет много местной клубники

Когда на рынках Крыма будет много местной клубники - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Когда на рынках Крыма будет много местной клубники

Пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться на рынках уже к концу месяца – началу РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T07:24

2024-04-04T07:24

2024-04-04T07:24

радио "спутник в крыму"

николай тютюник

минсельхоз крыма

клубника

урожай в крыму

урожай

сельское хозяйство

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Пик ранней сладкой крымской тепличной клубники придется на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться на рынках уже к концу месяца – началу мая. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления растениеводства минсельхоза РК Николай Тютюник.По его словам, сейчас на прилавках в Крыму много материковой клубники, а именно – из Краснодарского края. Но и крымская ранняя тепличная клубника "уже на подходе".Погодные условия очень благоприятствуют: теплые дни наступили раньше, чем обычно, так что вскоре можно ждать и грунтовой клубники, добавил начальник профильного управления минсельхоза республики."Апрель, май, июнь – будет уже грунтовая клубника, то есть достаточно продолжительное время. А дальше пойдут наши крымские фрукты", – отметил Николай Тютюник.По его словам, в открытом грунте в Крыму клубникой засажено порядка 100 гектаров, площади теплиц и парников составляют несколько десятков гектаров.Все это – "проверенные хорошие сорта, которые пользуются спросом у потребителей", их крымские аграрии используют на протяжении уже многих лет, подчеркнул Тютюник.Крымская клубника слаще кубанской, говорит специалист, потому что в Крыму "большее количество солнечных дней, выше температурный режим окружающей среды, что способствует большему накоплению сахара и получению более сладких плодов".По словам Тютюника, угроз для урожая ранней клубники из теплиц нет: все регулируется и контролируется. А вот повреждение грунтовых ягод из-за неблагоприятных погодных условий возможно. Например, на фоне краткосрочного понижения температур до отметки 0... -1 градус, когда будет цветение, отметил эксперт."Но мы все-таки надеемся, что этот сезон пройдет благоприятно для сельхозпредприятий, и погода будет к нам благосклонна", – добавил он.Что касается водных запасов, то, по словам Тютюника, они "с лихвой перекрывают ту необходимость, которая есть по данной культуре".Читайте также на РИА Новости Крым:Хватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму В Крыму выплатят субсидии производителям ягод Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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